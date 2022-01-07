إطلاق سراح بنجامين ميندي بكفالة بعد اتهامه بـ7 جرائم اغتصاب

قرر القاضي باتريك طومسون إطلاق سراح الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بكفالة اليوم الجمعة، في جلسة سرية وسط اتهامه بـ7 جرائم اغتصاب جنسية، لكن بعدة شروط أيضا.

وقرر القاضي سحب جواز السفر من الظهير الأيسر الدولي الفرنسي وفرض إقامة جبرية عليه في منزله وعدم إجراء أي اتصال مع الضحايا.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت المدافع الدولي الفرنسي في أغسطس الماضي بتهم اغتصاب 4 سيدات وعنف جنسي ضد واحدة وارتفع عدد الضحايا إلى 7 في الشهر الماضي.

ورفضت المحكمة إطلاق سراح ميندي بكفالة عدة مرات آخرها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولكن هذه المرة تم قبول طلبه وغادر السجن بشروط ودفع كفالة مالية.

Manchester City footballer Benjamin Mendy, 27, accused of a series of serious sex offences against young women, has been freed on bail by Judge Patrick Thompson at a hearing at Chester Crown Court. pic.twitter.com/3l69h7H2Wz — GB News (@GBNEWS) January 7, 2022

وسيمثل بنجامين ميندي أمام المحكمة مجددا يوم 24 كانون الثاني/يناير الحالي قبل محاكمته بالتهم السبعة الموجهة ضده بالاغتصاب خلال شهر حزيران/يونيو المقبل.

واتهم الظهير الأيسر الفرنسي بعدة قضايا اغتصاب جنسي أحدها 3 مرات ضد سيدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020 كما اغتصب سيدة في شهر كانون الثاني/يناير 2021.

ودفع مانشستر سيتي مبلغ 49.2 مليون جنيه إسترليني لضم ميندي من موناكو في صيف 2017، وشارك لآخر مرة رفقة الفريق الإسباني بيب غوارديولا يوم 15 آب/أغسطس 2021 خلال الهزيمة 1-0.

ورفض مانشستر سيتي التعليق على التهم الموجهة ضد لاعبه، مؤكدا أن الأمر بيد القضاء لكن أوقف اللاعب في انتظار نهاية التحقيقات.

وكانت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، قد ذكرت مؤخرا أن ميندي، تم نقله خلال أيام إجازة عيد الميلاد، إلى سجن شديد الحراسة يقع في منشأة أمنية في منقطة ”سترانغواي“ الواقعة قرب مدينة ليفربول، قبل أن يتم إطلاق سراحه اليوم.