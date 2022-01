إطلاق سراح بنجامين ميندي بكفالة بعد اتهامه بـ7 جرائم اغتصاب

قرر القاضي باتريك طومسون إطلاق سراح الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بكفالة اليوم الجمعة، في جلسة سرية وسط اتهامه بـ7 جرائم اغتصاب جنسية، لكن بعدة شروط أيضا.

وقرر القاضي سحب جواز السفر من الظهير الأيسر الدولي الفرنسي وفرض إقامة جبرية عليه في منزله وعدم إجراء أي اتصال مع الضحايا.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت المدافع الدولي الفرنسي في أغسطس الماضي بتهم اغتصاب 4 سيدات وعنف جنسي ضد واحدة وارتفع عدد الضحايا إلى 7 في الشهر الماضي.

ورفضت المحكمة إطلاق سراح ميندي بكفالة عدة مرات آخرها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولكن هذه المرة تم قبول طلبه وغادر السجن بشروط ودفع كفالة مالية.

Manchester City footballer Benjamin Mendy, 27, accused of a series of serious sex offences against young women, has been freed on bail by Judge Patrick Thompson at a hearing at Chester Crown Court. pic.twitter.com/3l69h7H2Wz

— GB News (@GBNEWS) January 7, 2022