رسميا.. كوتينيو ينضم إلى أستون فيلا بنظام الإعارة (صورة)

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، رسميا، التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو بنظام الإعارة من برشلونة.

وأوضح أستون فيلا، في بيان رسمي عبر حسابه في موقع ”تويتر“، أنه اتفق مع برشلونة على استعارة كوتينيو حتى نهاية الموسم الحالي، وقال: ”اتفق أستون فيلا وبرشلونة على صفقة فيليب كوتينيو حيث سيقضي بقية هذا الموسم على سبيل الإعارة في فيلا بارك“.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌 Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷 — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2022

وأوضح أستون فيلا أن الاتفاقية تتضمن أيضًا خيار شراء اللاعب، وأشار إلى أن كوتينيو سيسافر إلى برمنغهام في غضون الـ48 ساعة القادمة، حيث سيخضع للفحص الطبي، ثم سيحصل على تصريح عمل.

ومن المقرر أن يلعب كوتينيو، البالغ من العمر 29 عاما تحت قيادة زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي لأستون فيلا، إذ سبق أن لعبا سويًا عامين ونصفا في ليفربول.

وانضم كوتينيو لبرشلونة في يناير 2018 قادمًا من ليفربول مقابل 146 مليون إسترليني، لكنه لم يقدم ما كان منتظرا منه علما أنه لعب موسم 2019/2020 معارا لبايرن ميونخ الألماني.

وبذلك يتخلص برشلونة، مؤقتا، من راتب كوتينيو، حيث قال النادي الكتالوني إن أستون فيلا سيدفع جزءًا من أجر اللاعب، وهو ما سيتيح للنادي تسجيل لاعب جديد وبالتحديد فيران توريس الذي انضم للنادي الكتالوني من مانشستر سيتي.

FC Barcelona and @AVFCOfficial have reached an agreement for the loan of the player Philippe Coutinho until the end of the season — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2022

ولعب كوتينيو 16 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي بواقع 608 دقائق فقط، سجل فيها هدفين وبالمجمل لعب للنادي الكتالوني 106 مباريات، سجل فيها 25 هدفا وصنع 14.

ويعرف كوتينيو الدوري الإنجليزي جيدا حيث سبق أن لعب في البريميرليغ 152 مباراة، سجل فيها 41 هدفا وصنع 37.

ويملك أستون فيلا 22 نقطة من 19 مباراة ويحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يلعب أستون فيلا مع مانشستر يونايتد يوم الإثنين في الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي، على ان يتواجها مجددا يوم 15 يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما أول مواجهة لكوتينيو مع أستون فيلا ضد فريقه السابق ليفربول فمن المقرر أن تكون يوم 16 أبريل المقبل على ملعب فيلا بارك.

تصريح جيرارد

ونقلت شبكة ”سكاي سبورتس“ عن جيرارد مدرب أستون فيلا قوله أمس الخميس: ”كوتينيو لاعب يحظى بتمثيل البرازيل في 63 مباراة دولية.. إنه لاعب رائع، وكان مذهلًا برفقة ليفربول، وبالتالي أتفهم لماذا يرتبط اسمه بالعديد من الأندية“.

وأضاف: ”كما أتفهم لماذا يتحدث الكثير من الجماهير (الإنجليزية) عنه، فليس من السهل أن تُلقب بالساحر إذا لم تكن لاعبًا خاصًا، وبالتالي هو لاعب أكن له الكثير من الاحترام“.