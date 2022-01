رسميا.. كوتينيو ينضم إلى أستون فيلا بنظام الإعارة (صورة)

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، رسميا، التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو بنظام الإعارة من برشلونة.

وأوضح أستون فيلا، في بيان رسمي عبر حسابه في موقع ”تويتر“، أنه اتفق مع برشلونة على استعارة كوتينيو حتى نهاية الموسم الحالي، وقال: ”اتفق أستون فيلا وبرشلونة على صفقة فيليب كوتينيو حيث سيقضي بقية هذا الموسم على سبيل الإعارة في فيلا بارك“.

Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷

وأوضح أستون فيلا أن الاتفاقية تتضمن أيضًا خيار شراء اللاعب، وأشار إلى أن كوتينيو سيسافر إلى برمنغهام في غضون الـ48 ساعة القادمة، حيث سيخضع للفحص الطبي، ثم سيحصل على تصريح عمل.

ومن المقرر أن يلعب كوتينيو، البالغ من العمر 29 عاما تحت قيادة زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي لأستون فيلا، إذ سبق أن لعبا سويًا عامين ونصفا في ليفربول.

وانضم كوتينيو لبرشلونة في يناير 2018 قادمًا من ليفربول مقابل 146 مليون إسترليني، لكنه لم يقدم ما كان منتظرا منه علما أنه لعب موسم 2019/2020 معارا لبايرن ميونخ الألماني.

وبذلك يتخلص برشلونة، مؤقتا، من راتب كوتينيو، حيث قال النادي الكتالوني إن أستون فيلا سيدفع جزءًا من أجر اللاعب، وهو ما سيتيح للنادي تسجيل لاعب جديد وبالتحديد فيران توريس الذي انضم للنادي الكتالوني من مانشستر سيتي.

FC Barcelona and @AVFCOfficial have reached an agreement for the loan of the player Philippe Coutinho until the end of the season

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2022