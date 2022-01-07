رسميًا. نيوكاسل يعلن التعاقد مع كيران تريبير (فيديو)

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أنه تعاقد مع المدافع الإنجليزي الدولي كيران تريبير لاعب أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لمدة عامين ونصف.

وبهذا يصبح تريبير (31 عاما) أول لاعب يتعاقد معه نيوكاسل منذ انتقال ملكيته إلى أطراف سعودية في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Kieran Trippier from Atlético Madrid on a two-and-a-half-year deal! Welcome, @trippier2! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 7, 2022

وقال تريبير: ”أنا سعيد جدا بالانضمام لهذا النادي الرائع. ولقد استمتعت حقا بوجودي في صفوف أتلتيكو مدريد“.

وأضاف ”لكن بعد علمي برغبة نيوكاسل في التعاقد معي وبالنظر لعملي في السابق مع إيدي هاو (المدرب) فإنني أدركت رغبتي في المكان الذي أود التواجد به“.

ولم يكشف نيوكاسل النقاب عن قيمة الصفقة لكن شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية قدرت قيمتها بنحو 12 مليون جنيه إسترليني (16.2 مليون دولار).

🗣 "It's an honour for me to be here." ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 7, 2022

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وحصد الفريق 11 نقطة ن 19 مباراة.

وفاز تريبير في الموسم الماضي بلقب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد، لكن بدأت الشائعات في الشهور الأخيرة حول مستقبله، وارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد ونيوكاسل قبل أن ينجح الأخير في التعاقد معه.

وانتقل تريبير من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد في عام 2019 مقابل 22 مليون يورو.

وشارك تريبير في 86 مباراة مع أتلتيكو مدريد صنع فيها 11 هدفا، في حين لعب لتوتنهام 114 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 24، علما أنه سجل 6 أهداف وصنع 37 في 185 مباراة مع بيرنلي.

تصريح سيميوني

وكان المدرب الأرجنتيني دييفو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد قد عبر عن امتنانه لتريبير.

وقال سيميوني يوم الأربعاء إن ”أتلتيكو مدريد يعلم جيدا ما نحتاج إليه وما نريده وما نبحث عنه.. سنتكيف وفقا لما نستطيع القيام به (استقدام لاعبين في الميركاتو الشتوي)، أو إذا لم نتمكن من ذلك، سنتعامل وفقا للأشخاص الموجودين لدينا هنا“.

وتابع سيميوني ”أحب دائما النظر للأمور الإيجابية. إنني ممتن إلى أقصى درجة لكل الوقت الذي كان فيه معنا“

وختم تصريحاته بالقول: ”إنني ممتن له لأنه عمل بشكل جيد جدا وكان لاعبا مهما بالنسبة لنا. الآن علينا النظر إلى الأمام والبحث عن بدائل كما اعتدنا أن نفعل دائما“.