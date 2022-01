رسميًا. نيوكاسل يعلن التعاقد مع كيران تريبير (فيديو)

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أنه تعاقد مع المدافع الإنجليزي الدولي كيران تريبير لاعب أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لمدة عامين ونصف.

وبهذا يصبح تريبير (31 عاما) أول لاعب يتعاقد معه نيوكاسل منذ انتقال ملكيته إلى أطراف سعودية في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Kieran Trippier from Atlético Madrid on a two-and-a-half-year deal!

وقال تريبير: ”أنا سعيد جدا بالانضمام لهذا النادي الرائع. ولقد استمتعت حقا بوجودي في صفوف أتلتيكو مدريد“.

وأضاف ”لكن بعد علمي برغبة نيوكاسل في التعاقد معي وبالنظر لعملي في السابق مع إيدي هاو (المدرب) فإنني أدركت رغبتي في المكان الذي أود التواجد به“.

ولم يكشف نيوكاسل النقاب عن قيمة الصفقة لكن شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية قدرت قيمتها بنحو 12 مليون جنيه إسترليني (16.2 مليون دولار).

🗣 "It's an honour for me to be here."

