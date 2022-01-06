إصابة أوباميانغ نجم آرسنال بكوفيد-19 خلال تواجده مع منتخب الغابون قبل أمم أفريقيا

جاءت نتيجة بيير-إيمريك أوباميانغ قائد الغابون، واثنين آخرين من بعثة المنتخب الوطني إيجابية لكوفيد-19، فور الوصول إلى الكاميرون، اليوم الخميس؛ مما يهدد مشوارهم في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وقال الاتحاد الغابوني في بيان، إن اختبارات أجريت للمنتخب فور الوصول إلى مطار ياوندي كشفت عن إصابة أوباميانغ وزميله ماريو ليمينا بالفيروس، بالإضافة إلى المدرب المساعد أنيسيت يالا.

وأضاف البيان أن الثلاثة خضعوا لاختبارات أخرى للتأكد من صحة الفحوص الأولية.

وإذا جاءت النتيجة إيجابية مرة أخرى فإنهم سيخضعون للعزل الذاتي، وسيغيبون عن أولى مباريات الجابون في كأس الأمم الأفريقية.

وتستهل الغابون مشوارها في المجموعة الثالثة، يوم الإثنين المقبل، أمام جزر القمر في ياوندي.

وسافرت بعثة الغابون من دبي، حيث كانت تستعد للبطولة التي تنطلق الأحد وتستمر حتى السادس من فبراير شباط المقبل.

وتعرضت استعدادات المنتخبات، خلال الأسبوعين الماضيين، لضربات قوية بإصابة العديد من اللاعبين بكوفيد-19 ودخولهم العزل.

وتأخر سفر بعثة السنغال للكاميرون، أمس الأربعاء؛ بسبب ثلاث حالات إيجابية بين اللاعبين.

وواجهت استعدادات الرأس الأخضر للبطولة صعوبات كبيرة؛ بعد ظهور 21 نتيجة إيجابية في صفوف اللاعبين والطاقم المعاون.

وخاض أوباميانغ (32 عاما) مباراة ودية مع منتخب بلاده، يوم الثلاثاء الماضي، وسجل هدف التعادل 1-1 في مرمى موريتانيا في إطار استعداد المنتخبين لخوض النهائيات.

وسمح آرسنال لمهاجمه الغابوني بالانضمام مبكرا للمنتخب الوطني بعدما سقط من حسابات المدرب أرتيتا، وتم تجريده من شارة القيادة بسبب ”مخالفة انضباطية“.

وكانت آخر مباراة شارك فيها مع الفريق اللندني في الهزيمة 2-1 بالدوري أمام مضيفه إيفرتون، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووقع أوباميانغ عقدا جديدا لثلاث سنوات مع آرسنال، العام الماضي، لكنه عانى كثيرا هذا الموسم وسجل أربعة أهداف فقط في الدوري، كان آخرها في أكتوبر تشرين الأول.

وسجلت الغابون حالة إيجابية واحدة خلال دبي، لكن المهاجم آرون بوبيندزا تحولت نتيجته إلى سلبية بعد عدة أيام قضاها في العزل، وسافر مع باقي الفريق للكاميرون اليوم.