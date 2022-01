‏من سيقود مانشستر سيتي أمام سويندون تاون بعد إصابة غوارديولا ومساعده بكورونا؟

سيتولى المدرب المساعد رودولفو بوريل قيادة مانشستر سيتي أمام سويندون تاون، غدا الجمعة، في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أصيب بيب غوارديولا المدرب الأول للفريق ومساعده الأول.

وأصيب غوارديولا ومساعده خوانما ليلو، بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي سيغيبان عن مواجهة أمام سويندون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.

— Manchester City (@ManCity) January 6, 2022