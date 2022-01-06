‏من سيقود مانشستر سيتي أمام سويندون تاون بعد إصابة غوارديولا ومساعده بكورونا؟

سيتولى المدرب المساعد رودولفو بوريل قيادة مانشستر سيتي أمام سويندون تاون، غدا الجمعة، في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أصيب بيب غوارديولا المدرب الأول للفريق ومساعده الأول.

وأصيب غوارديولا ومساعده خوانما ليلو، بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي سيغيبان عن مواجهة أمام سويندون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19. ⬇️ DETAILS ⬇️ — Manchester City (@ManCity) January 6, 2022

ويخضع كل من غوارديولا وليلو للعزل المنفرد بعدما جاءت نتيجة اختبار (PCR) إيجابية.

ويخضع 21 من اللاعبين والعاملين في مانشستر للحجر الصحي حاليا، بسبب كوفيد-19، بينهم 14 من الموظفين وسبعة لاعبين من الفريق الأول.

يشار إلى أن مانشستر سيتي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي رصيد 53 نقطة من 21 مباراة، حيث حقق الفوز 17 مرة وتعادل في مرتين وخسر مرتين، ويتقدم بـ10 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

ومنذ توليه تدريب مانشستر سيتي قاد بيب غوارديولا الفريق للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة وكانت في موسم 2018/2019.

سيتي يراقب أرتيتا

في سياق ذي صلة، ثات وسائل إعلام إن مانشستر سيتي يراقب عمل الإسباني ميكيل أرتيتا، في آرسنال، الذي يتم اعتباره من أبرز المرشحين لخلافة غوارديولا في مانشستر سيتي.

ووفقا لصحيفة ”ذا أتلتيك“ فإن مانشستر سيتي يراقب بإعجاب العمل الذي يقوم به أرتيتا، خاصة أن المدرب الإسباني كان منذ فترة مساعدا لغوارديولا في مانشستر سيتي، وعلى المدى البعيد ينظر إليه على أنه المرشح الأبرز لخلافة بيب.

موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يرفض انتقال لابورت لبرشلونة https://t.co/BiF8W00AXU pic.twitter.com/bQyVrDn26t — إرم سبورت (@EremSports) January 1, 2022

وأضافت ”ذا أتلتيك“ أن أرتيتا رفض الجلوس مع آرسنال لتجديد العقد بين الطرفين، ويركز فقط على تحقيق النجاحات الموسم الحالي رغم أنه يرحب بفكرة البقاء في استاد الإمارات.

يشار إلى أن عقد غوارديولا، البالغ من العمر 50 عاما، ينتهي مع مانشستر سيتي في يونيو 2023.

ونجح أرتيتا في قيادة آرسنال للتتويج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية، ويحتل الغانرز حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 35 نقطة من 20 مباراة.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن ميكيل أرتيتا البالغ من العمر 39 عاما قاد آرسنال في 109 مباريات حقق خلال الغانرز الفوز 62 مرة، في حين تعادل 18 مرة وخسر في 29.

وكان مانشستر سيتي قد تفوق 2/1 على آرسنال يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.