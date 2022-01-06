مانشستر سيتي يتجه لتعيين سيرجيو أغويرو سفيرا للنادي

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر سيتي يفكر في منح هدافه التاريخي ونجمه السابق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو منصب سفير النادي، بعد اعتزاله كرة القدم إثر تعرضه لمشاكل في القلب.

وانتقل سيرجيو أغويرو لفريق برشلونة الصيف الماضي، لكنه شارك في 5 لقاءات فقط واضطر لإعلان اعتزاله كرة القدم بعد مشاكل في انتظام ضربات القلب دفعته لمغادرة لقاء فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس يوم 30 تشرين الأول / أكتوبر ونقل للمستشفى.

وأعلن سيرجيو أغويرو اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وكان آخر هدف سجله في مسيرته أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني خلال هزيمة برشلونة في الكامب نو 2-1.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ أن إدارة مانشستر سيتي ترغب في تكريم هدافها التاريخي عبر ربطه بالفريق من خلال منحه مهمة سفير للنادي، كما أن إدارة النادي ستصنع تمثالا للنجم الأرجنتيني في ملعب الفريق الاتحاد.

ولعب سيرجيو أغويرو 10 مواسم في مانشستر سيتي سجل خلالها 260 هدفا في 390 لقاء وتوج بـ15 لقبا برفقة الفريق منها 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز و 6 ألقاب لكأس رابطة المحترفين ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي و 3 ألقاب للدرع الخيرية.

ولعب سيرجيو أغويرو سابقا لأندية إندبندنتي الأرجنتيني وأتلتيكو مدريد قبل الانتقال لمانشستر سيتي، وأنهى مسيرته في برشلونة، كما مثل منتخب الأرجنتين في 101 لقاء وسجل 41 هدفا وتوج بلقب كوبا أمريكا الأخيرة في البرازيل.

ويقضي سيرجيو أغويرو حاليا عطلة في الأوروغواي بعد عودته للأرجنتين إثر نهاية مسيرته كلاعب، وما زال لم يقرر مستقبله، مفضلا أن يقضي فترة راحة وعلاج من المشاكل القلبية.

ولن يكون سيرجيو أغويرو الوحيد التي تفكر إدارة مانشستر سيتي في تكريمه نظير مشواره في الفريق، فالإدارة تفكر في تكريم مجموعة من أساطير النادي في فترة سيطرة مجموعة سيتي غروب الإماراتية، وأبرزهم الإسباني دافيد سيلفا والبلجيكي فيسنتي كومباني.