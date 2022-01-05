كوفيد-19 يتسبب بتأجيل مباراة آرسنال وليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية

تأجلت مباراة آرسنال وليفربول في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم والتي كانت مقررة، غدًا الخميس، بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا في صفوف ليفربول.

وطلب ليفربول من الرابطة، أمس الثلاثاء، تأجيل اللقاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس داخل الفريق.

وأغلق ليفربول مقر تدريباته مؤقتًا، اليوم الأربعاء، بسبب تزايد الحالات الإيجابية.

وذكرت الرابطة في بيان: ”مباراة ذهاب قبل النهائي التي كانت مقررة، غدًا الخميس، ستتأجل بناءً على طلب رسمي من ليفربول بسبب تفشي عدوى كوفيد-19 بين اللاعبين وأعضاء الطاقم“.

وأضافت: ”نتيجة للتأجيل، سيتغير ترتيب المباراتين لتلعب الأولى في استاد أنفيلد، يوم 13 يناير، بينما تقام المباراة الأخرى في استاد الإمارات، يوم 20 يناير“.

ليفربول يطالب بتأجيل مباراة آرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية بسبب كوفيد-19 https://t.co/o4IorjOV5d pic.twitter.com/mGcR2Y0cSK — إرم سبورت (@EremSports) January 4, 2022

وظهرت نتائج فحوص اللاعبين أليسون بيكر، وروبرتو فيرمينو، وجويل ماتيب، إيجابية، يوم الأحد، بينما أصيب المدرب يورجن كلوب بالفيروس، مطلع الأسبوع، وعزل فيرجيل فان دايك، وتياجو ألكانتارا، وفابينيو و،كيرتيس جونز، أنفسهم، الشهر الماضي، بسبب العدوى.

وسجلت بريطانيا 218724 حالة إصابة بكوفيد-19، أمس الثلاثاء، وهو رقم قياسي جديد للحالات في يوم واحد بالبلاد.

إغلاق مقر تدريبات الليفر

في نفس السياق أغلق ليفربول ملعب التدريبات لمدة 48 ساعة على الأقل، بسبب تزايد حالات العدوى بفيروس كورونا في الفريق.

وأعلن النادي، أمس الثلاثاء، انتقال العدوى إلى المدرب المساعد بيب لايندرز، الذي يتولى قيادة الفريق، في ظل غياب المدير الفني يورغن كلوب، الذي يخضع للعزل، منذ مطلع الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي إيه ميديا“، اليوم الأربعاء، أن هذا يأتي بعد أن تقدم ليفربول بطلب إلى رابطة كرة القدم الإنجليزية لتأجيل مباراة يوم غدٍ أمام آرسنال، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الرابطة، بسبب ظهور حالات إصابة جديدة بالعدوى في الفريق، وكذلك غياب لاعبين آخرين بسبب إصابات، ووعكات صحية.

نادي #ليفربول يغلق مقر تدريباته "مؤقتا" بسبب بسبب العدد المتزايد بسرعة من حالات #كورونا الإيجابية المشتبه بها، وبعد الإعلان إصابة بيب ليندرز المدرب المساعد ليورغن كلوب.#إرم_سبورت pic.twitter.com/HbwiVZj4WC — إرم سبورت (@EremSports) January 5, 2022

كذلك ظهرت نتائج أخرى غير حاسمة ضمن الفحوص التي أجريت للاعبين والإداريين، وكان تدريب، أمس الثلاثاء، قد ألغي، كما نصح الأطباء النادي بإغلاق ملعب تدريبات الفريق الأول.

ويرجح أن يستمر الإغلاق لمدة 48 ساعة على الأقل.