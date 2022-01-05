تقارير: نيوكاسل ينهي اتفاقه مع أتلتيكو مدريد لضم تريبيير.. ويستهدف أومتيتي من برشلونة

وافق نيوكاسل يونايتد على دفع 12 مليون جنيه إسترليني، فضلا عن متغيرات أخرى قد تصل بقيمة الصفقة إلى نحو 25 مليون إسترليني، للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي كيران تريبيير، مدافع أتلتيكو مدريد.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، إن الإنجليزي البالغ عمره 31 عامًا، أول تعاقد لنيوكاسل تحت إشراف الملاك السعوديين الجدد والأول للمدير الجديد إيدي هاو منذ توليه المسؤولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنه بالتأكيد لن يكون الأخير.

وسيخضع تريبيير، الذي انضم إلى أتلتيكو مدريد في 2019 من توتنهام هوتسبير مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، للفحص الطبي، اليوم الأربعاء، وسيعود تريبيير للعمل تحت إشراف هاو الذي تعاقد معه عندما كان مديرا فنيا لبيرنلي.

وخاض تريبيير 83 مباراة مع النادي الإسباني الذي فاز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، وكان جزءًا من المنتخب الإنجليزي الذي وصل إلى نهائي يورو 2020 الصيف الماضي قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

ويحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن فاز في مباراة واحدة فقط خلال الموسم الحالي.

وسيستضيف كامبريدج يونايتد، يوم السبت المقبل، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يستضيف واتفورد المتعثر في الدوري يوم 15 يناير/كانون الثاني الحالي.

ولا شك أن التناقض صارخ بين فترة انتقالات المالك السابق مايك آشلي والمدير الفني السابق ستيف بروس في أغسطس/آب الماضي والفترة الحالية التي تشهد إعادة بناء نيوكاسل يونايتد من قبل الملاك السعوديين الجدد وبقيادة المدير الفني إيدي هاو.

ويصل مبلغ التعاقد مع تريبيير إلى 25 مليون جنيه إسترليني بالمتغييرات التي تتوقف على أداء اللاعب ونتائج الفريق، فيما يسعى النادي للتعاقد مع سفين بوتمان مدافع ليل الفرنسي الذي يسعى خلفه أيضا ميلان الإيطالي، وقد عرض نيوكاسل 30 مليون جنيه إسترليني، بينما آشلي المالك السابق أبلغ ستيف بروس أنه لا يستطيع دفع أقل من مليون جنيه إسترليني لاستعارة حمزة شودري من ليستر سيتي.

ومن المتوقع أن يبرم نيوكاسل من أربعة إلى ستة تعاقدات مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل نجاح مهمة البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر فترة الانتقالات الشتوية الحالية أول اختبار لملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي للنادي الإنجليزي ومدى قدرة الملاك الجدد على تعزيز صفوف الفريق ودعمه من أجل البقاء في البريميرليغ ثم الانطلاق الموسم المقبل.

ويسعى النادي أيضا للتعاقد مع أبوبكر كامارا من مارسيليا وتوسين أدارابيويو من فولهام، وكذلك استعارة دوني فان دي بيك من مانشستر يونايتد.

سبورت: برشلونة يتراجع عن قرار فسخ عقد أومتيتي https://t.co/D0vW2roePV pic.twitter.com/IZnftpEc2d — إرم سبورت (@EremSports) August 23, 2021

أومتيتي

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن إدارة نيوكاسل تفاوضت مع نظيرتها في برشلونة لضم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وأنها قريبة من التوصل لاتفاق نهائي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة تضغط على المدافع الفرنسي الذي خرج من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز لقبول العرض والرحيل رغم كونه رفض عروضا من فنربخشة التركي وروما الإيطالي، وكان يفضل الرحيل نحو فريق ينافس على الألقاب وفي دوري أقوى لكن السوق لم يسمح بعروض تلائم متطلبات الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم في روسيا 2018.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة برشلونة تعتبر عرض نيوكاسل يونايتد فرصة لا ترغب في إضاعتها وتضغط على أومتيتي لقبول العرض وأنها مستعدة لتسهيل خروجه إلى الفريق الإنجليزي.

ولا تمانع إدارة برشلونة خروج أومتيتي إلى نيوكاسل يونايتد معارا لنهاية الموسم مع خيار شراء عقده بشكل نهائي (غير إلزامي) حال حافظ الفريق على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز وتقديم اللاعب مستوى يؤهله للاستمرار.

ويرغب برشلونة في رحيل أومتيتي بأسرع وقت ممكن ولذلك فهو يسرع المفاوضات مع نيوكاسل يونايتد ليتمكن من تسجيل الوافد الجديد الدولي الإسباني فيران توريس، الذي تعاقد معه من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو لكنه يجد صعوبة في تسجيله بسبب سقف الرواتب وقانون اللعب المالي النظيف.