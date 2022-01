ليفربول يطالب بتأجيل مباراة آرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية بسبب كوفيد-19

طلب ليفربول، اليوم الثلاثاء، من رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا تأجيل مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام آرسنال والمقررة، يوم الخميس، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في النادي.

وألغى ليفربول تدريبات الفريق الأول، اليوم الثلاثاء.

وقال النادي في بيان: ”طلب ليفربول رسميًا من رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا إعادة ترتيب موعد المباراة بعد الاشتباه في حالات إصابة أخرى بكوفيد-19 بين اللاعبين وأفراد الطاقم. وتؤثر هذه الحالات الجديدة إضافة إلى عوامل أخرى مثل الإصابات، والمرض، على اختيار التشكيلة، ومن بين الاعتبارات التي أدت إلى تقديم هذا الطلب، اليوم، إلى رابطة الدوري، منح الجماهير أكبر قدر ممكن من الوقت قبل اتخاذ القرار بتأجيل محتمل للمباراة“.

We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday’s Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability.

— Liverpool FC (@LFC) January 4, 2022