ليفربول يطالب بتأجيل مباراة آرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية بسبب كوفيد-19

طلب ليفربول، اليوم الثلاثاء، من رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا تأجيل مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام آرسنال والمقررة، يوم الخميس، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في النادي.

وألغى ليفربول تدريبات الفريق الأول، اليوم الثلاثاء.

وقال النادي في بيان: ”طلب ليفربول رسميًا من رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا إعادة ترتيب موعد المباراة بعد الاشتباه في حالات إصابة أخرى بكوفيد-19 بين اللاعبين وأفراد الطاقم. وتؤثر هذه الحالات الجديدة إضافة إلى عوامل أخرى مثل الإصابات، والمرض، على اختيار التشكيلة، ومن بين الاعتبارات التي أدت إلى تقديم هذا الطلب، اليوم، إلى رابطة الدوري، منح الجماهير أكبر قدر ممكن من الوقت قبل اتخاذ القرار بتأجيل محتمل للمباراة“.

We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday’s Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability. — Liverpool FC (@LFC) January 4, 2022

وغاب المدرب يورغن كلوب، والحارس أليسون بيكر، والمهاجم روبرتو فيرمينو، والمدافع جويل ماتيب، عن التعادل 2-2 مع تشيلسي، مطلع الأسبوع، بعد إصابتهم بكورونا.

كما خضع فيرجيل فان دايك، وتياجو ألكانتارا، وفابينيو، وكيرتيس جونز، للعزل الذاتي، الشهر الماضي.

وقلب تشيلسي تأخره 0/2 أمام ليفربول إلى تعادل درامي بنتيجة 2/2، في قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج، يوم الأحد الماضي.

ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 43 نقطة من 21 مباراة، في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتأخر بـ10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، ولعب كل منهما 21 مباراة.

في المقابل يملك ليفربول 42 نقطة من 20 مباراة في المركز الثالث، وقد تعادل الريدز للمرة السادسة هذا الموسم في البريمرليغ، مقابل الفوز 12 مرة، وخسر مرتين، في حين تعادل تشيلسي للمرة السابعة، وفاز 12 مرة، وخسر مرتين.

وفشل ليفربول بتحقيق الفوز في آخر 4 مباريات في مختلف المسابقات، حيث تعادل 2/2 مع توتنهام، وخسر 0/1 من ليستر سيتي، وتعادل 2/2 مع تشيلسي، في حين تعادل 3/3 قبل أن يفوز بركلات الترجيح (5/4) على ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

في حين تعادل ليفربول للمرة الثانية في الدوري الإنجليزي، علمًا بأن البلوز تعادل 3 مرات في آخر 5 مباريات في مختلف المسابقات.