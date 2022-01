رسميا: الملياردير الصربي دراجان سولاك يشتري نادي ساوثهامبتون الإنجليزي

أعلن نادي ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن شركة سبورت ريبابليك للاستثمار المدعومة من الملياردير الصربي دراجان سولاك أكملت الاستحواذ على النادي بعد أن اشترت حصة تبلغ 80 في المئة.

واشترى سولاك، الذي يملك شركة اتصالات، النادي في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 100 مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار) من رجل الأعمال الصيني جاو جيشنغ الذي اشترى حصته البالغة 80 في المئة في أغسطس آب 2017.

