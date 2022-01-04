رياضة

رسميا: الملياردير الصربي دراجان سولاك يشتري نادي ساوثهامبتون الإنجليزي
تاريخ النشر: 04 يناير 2022 18:41 GMT
تاريخ التحديث: 04 يناير 2022 18:55 GMT

رسميا: الملياردير الصربي دراجان سولاك يشتري نادي ساوثهامبتون الإنجليزي

أعلن نادي ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن شركة سبورت ريبابليك للاستثمار المدعومة من الملياردير الصربي دراجان سولاك

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المصدر: رويترز

أعلن نادي ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن شركة سبورت ريبابليك للاستثمار المدعومة من الملياردير الصربي دراجان سولاك أكملت الاستحواذ على النادي بعد أن اشترت حصة تبلغ 80 في المئة.

واشترى سولاك، الذي يملك شركة اتصالات، النادي في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 100 مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار) من رجل الأعمال الصيني جاو جيشنغ الذي اشترى حصته البالغة 80 في المئة في أغسطس آب 2017.

وشركة سبورت ريبابليك مقرها لندن وتعمل في مجال الرياضة والترفيه ويعد سولاك المستثمر الرئيسي فيها.

وهذه ثالث صفقة بارزة تتعلق بأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الأشهر الأخيرة بعد استحواذ الملياردير التشيكي دانييل كريتنسكي على 27 في المئة من نادي وست هام يونايتد في نوفمبر تشرين الثاني وكذلك شراء تحالف تقوده السعودية لنادي نيوكاسل يونايتد في أكتوبر تشرين الأول.

ويحتل ساوثهامبتون المركز 14 في الدوري برصيد 21 نقطة من 19 مباراة، ويحل ضيفا على سوانزي سيتي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

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