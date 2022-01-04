لمن ينحاز رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي في أزمة توخيل ـ لوكاكو؟

عاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لتدريبات تشيلسي بعد استبعاده من قائمة الفريق التي واجهت ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل 2-2 ولم يصدر النادي أي بلاغ حول اجتماع المدرب والمهاجم لمناقشة تأثير تصريحاته الأخيرة بشأن عدم رضاه عن وضعه في الفريق ورغبته في العودة لإنتر ميلان.

وذكرت الصحيفة أن الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي يدعم المدرب الألماني توماس توخيل ضد روميلو لوكاكو الذي دفع فيه 97،5 مليون جنيه إسترليني لضمه من إنتر ميلان في الصيف الماضي.

وأدت تصريحات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لغضب المدرب الألماني توماس توخيل ومشجعي تشيلسي الذين ساندوا المدرب في قراره بإبعاده عن لقاء ليفربول كما عبّرت مجموعة من مشجعي إنتر ميلان عن رفضها لعودته بلافتة تؤكد أن مَن يهرب من المطر لا يستحق العودة.

وما زال توماس توخيل لم يقرر في إمكانية إشراك المهاجم البلجيكي خلال لقاء ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين أمام توتنهام لكن اللاعب تدرب برفقة اللاعبين الذين غابوا عن لقاء ليفربول وسيشارك في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء.

وأكد توماس توخيل في تصريحات بعد لقاء ليفربول أنه سيتحدث مع روميلو لوكاكو وأن إمكانية العودة للخلف وإغلاق الملف ممكنة ومفتوحة أمام اللاعب، واعتبر أن إبعاده عن لقاء ليفربول كان بهدف لعدم تشتيت فكر المجموعة وضرب غرفة الملابس.

وحسب صحيفة ”ذا صن“ فالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مطالب بتقديم اعتذار علني لمدربه الألماني توماس توخيل وجماهير الفريق لقفل الملف والتقدم للإمام، وهناك محيطون باللاعب يضغطون عليه لتقديم الاعتذار.

ويحتاج المهاجم البلجيكي للعمل بقوة لاستعادة ثقة توماس توخيل والمدرب وجماهير تشيلسي بتقديم مستوى قوي على أرضية الملعب، وقد يكون لقاء توتنهام في ديربي لندني فرصة أمام اللاعب لعودته لأجواء المنافسة ونسيان المشكل الأخير.