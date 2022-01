ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يسقط أمام وولفرهامبتون

فشل مانشستر يونايتد في اختراق دفاعات منافسه وولفرهامبتون، قبل أن يتلقى هدفا في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بين الفريقين بفوز وولفرهامبتون 1/0، اليوم الإثنين، على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسدد البرتغالي جواو موتينيو كرة أرضية على يمين الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي فشل في التصدي لها، ليتقدم وولفرهامبتون في الدقيقة 82.

يشار إلى أن آخر هدف سجله وولفرهامبتون على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد قبل هذا الهدف كان من توقيع جواو موتينيو أيضا، في التعادل 1/1 في سبتمبر 2018.

ورفع الفوز رصيد وولفرهامبتون إلى 28 نقطة من 19 مباراة في المركز الثامن، وقد فاز الفريق للمرة الثامنة، في حين تعادل 4 مرات، وخسر 7 مرات.

في المقابل، تكبد مانشستر يونايتد الخسارة السادسة هذا الموسم، مقابل الفوز 9 مرات، وتعادل 4 مرات، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة من 19 مباراة في المركز السابع.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد حامل لقب الموسم الماضي 53 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم بـ10 نقاط عن تشيلسي الذي لعب 21 مباراة أيضا، في حين يأتي ليفربول في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، ثم آرسنال في المركز الرابع، وحصد الغانرز 35 نقطة من 20 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع أستون فيلا يوم الإثنين المقبل، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم مع أستون فيلا مجددا يوم 15 يناير في الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز فوز مانشستر سيتي 2/1 على آرسنال، وتوتنهام 1/0 على واتفورد، وويستهام 3/2 على كريستال بالاس، وبرايتون 3/2 على إيفرتون، وليدز يوناتيد 3/1 على بيرنلي، وبرينتفورد 2/1 على أستون فيلا، وتعادل تشيلسي 2/2 مع ليفربول.

A famous win for @Wolves!

They beat Man Utd at Old Trafford for the first time in the #PL#MUNWOL pic.twitter.com/7bqTQIbdwg

— Premier League (@premierleague) January 3, 2022