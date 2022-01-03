ذا صن: كريستيانو رونالدو قام بشراء غرفة أوكسجين بتكنولوجيا عالية للحفاظ على لياقته البدنية

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، قام بشراء غرفة أوكسجين تعمل بتقنيات وتكنولوجيا عالية الجودة للحفاظ على لياقته البدنية في المنزل.

وبحسب الصحيفة، فإن النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عاما يستخدم الغرفة لاستنشاق أوكسجين نقي مباشرة في الدم ولإصلاح الأنسجة التالفة في جسده والحفاظ على شكله البدني الرائع.

وقال مصدر للصحيفة: ”الكل يعرف أن كريستيانو رونالدو من عشاق اللياقة البدنية ويكرس حياته تماما ليكون في أفضل شكل ممكن. لقد استخدم غرف الأوكسجين سابقا في حياته المهنية، ولكن ليس من السهل العثور عليها في المملكة المتحدة، ولذلك قرر شراء واحدة وتركيبها في منزله“.

وأضاف المصدر: ”هذا يعني أنه إذا شعر بألم في قلبه فيمكنه استخدام الغرفة والاستمتاع بها، وهذه من الأسباب التي جعلته يغيب عن عدد قليل من اللقاءات بسبب الإصابة“.

ويملك كريستيانو رونالدو جهاز الأوكسجين العالي الضغط في منزله الذي يتقاسمه مع شريكته جورجينا رودريغيز في قرية ”ألدرلي إدج“ قرب مانشستر.

وسبق للنجم البرتغالي أن استخدم نفس التقنية التي تسمح بتعويض الخلايا الميتة والتالفة بسرعة في عام 2016 للعلاج من إصابة في الركبة تعرض لها خلال نهائي أمم أوروبا أمام المنتخب الفرنسي حين توج منتخب بلاده البرتغال باللقب.

كما سبق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد عودته لفريق مانشستر يونايتد، أن وضع في منزله غرفة استشفاء بالثلج واقتناها بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني.

ويستعد النجم البرتغالي لقيادة فريقه مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون، يوم الاثنين، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبحث عن الفوز للبقاء في الصراع من أجل المراكز الأربعة الأولى للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ومنذ عودته لمانشستر يونايتد سجل كريستيانو رونالدو 8 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهو أفضل هدافي فريقه في كل المسابقات هذا الموسم.

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وكان النجم البرتغالي كشف أن عام 2021 لم يكن سهلا عليه، ووجه رسالة للمستقبل.

وفي منشور على حسابه بتطبيق ”إنستغرام“ كتب رونالدو مودعا العام: ”2021 لم يكن عاما سهلا أبدا رغم تسجيلي 47 هدفا. فخور بالفوز بكأس إيطاليا وكأس السوبر مع يوفنتوس وحصولي على لقب هداف الدوري الإيطالي. اعتلائي لترتيب هدافي بطولة يورو 2020 كان أيضا علامة مضيئة في 2021“.

وأضاف: ”عودتي لأولد ترافورد ستبقى دوما إحدى أهم اللحظات في مسيرتي، لكنني لست سعيدا بما نحققه الآن في مانشستر يونايتد. لا يوجد بيننا من يسعده الوضع الحالي للنادي، متأكد من ذلك. نعرف أن علينا العمل بكد أكبر، وأن نلعب أحسن وأن نقدم أفضل بكثير مما نقدمه الآن“.

وتابع: ”لنجعل بداية العام الجديد نقطة تحول في الموسم، لنبدأ العام الجديد بروح أعلى وعقلية أقوى. لننطلق صوب النجوم ولنضع هذا النادي في المكانة التي يستحقها“.