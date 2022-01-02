ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: محمد صلاح يعزز صدارته

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الملاعب الإنجليزية، وابتعد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد أن أحرز الهدف الثاني لفريقه ليفربول في شباك تشيلسي، خلال مباراة الفريقين في قمة الجولة الـ21 من البريميرليغ.

وأحرز صلاح هدفًا رائعًا في الدقيقة 20 من المباراة، بعد أن استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وراوغ ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي ببراعة، وسدد بيسراه في الزاوية الضيقة للحارس ميندي.

ورفع ”صلاح“ رصيده من الأهداف إلى 16 هدفًا بعد مرور 21 جولة من مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2022، ليعزز صدارته لترتيب الهدافين في البريميرليغ.

ومع نهاية العام 2021، فإن موسم 2021-22 الحالي هو أحد أبرز مواسم صلاح، حيث أصبح نجم ليفربول -بلا شك- أحد أفضل اللاعبين عالميًا.

ولا يزال ”صلاح“ يبلغ من العمر 29 عامًا فقط، ويمكنه التألق عدة سنوات مقبلة، حيث سجل حتى الآن 16 هدفًا في الدوري الممتاز هذا الموسم في صدارة الهدافين مع عدد قليل من المهاجمين الذين يسبقونه في الدوريات الخمسة الأولى في أوروبا.

وفما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1 محمد صلاح – ليفربول 16 هدفًا

2 ديوجو غوتا – ليفربول 10 أهداف

3 جيمي فاردي – ليستر سيتي 9 أهداف

4 إيمانويل دينيس – واتفورد 8 أهداف

ويملك ليفربول 41 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، في المقابل يملك تشيلسي 42 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثالث، علمًا بأن مانشستر سيتي يتصدر جدول الترتيب وفي رصيده 53 نقطة من 21 مباراة.

وأعلن نادي ليفربول، اليوم الأحد، إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا قبل مواجهة تشيلسي.

وقال ليفربول في بيان رسمي إن الفحوصات أثبتت إصابة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، ومواطنه الحارس أليسون باكير، والمدافع الكاميروني جويل ماتيب،بفيروس كورونا، وبالتالي تأكد غيابهم عن مواجهة تشيلسي في وقت لاحق.

ويفتقد ليفربول كذلك مدربه الألماني يورغن كلوب لإصابته بفيروس كورونا أيضًا.

وأكد ليفربول أن باقي أعضاء الفريق تم اختبارهم لاحقًا، وحصلوا على نتائج سلبية.