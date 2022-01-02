ترتيب الدوري الإنجليزي: تعادل درامي بين ليفربول وتشيلسي.. وبرايتون يهزم إيفرتون

قلب تشيلسي تأخره 0/2 أمام ليفربول إلى تعادل درامي بنتيجة 2/2، في قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج، اليوم الأحد.

وكان المهاجم السنغالي ساديو ماني قد افتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة التاسعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بالحارس السنغالي إدوارد ميندي، واستغل ماني خطأ من تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي في إبعاد الكرة.

وعزز النجم المصري محمد صلاح تقدم ليفربول في الدقيقة 26، بعدما تلقى كرة من ترينت ألكسندر أرنولد، وتوغل إلى داخل المنطقة، قبل أن يتلاعب باللاعب الإسباني ماركوس ألونسو ثم سدد على يسار الحارس إدوارد ميندي.

وتحولت المباراة إلى قمة الإثارة بعدما نجح ماتيو كوفاسيتش في تسجيل هدف رائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل كايمهين كيليهر حارس ليفربول في صدها في الدقيقة 41.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: محمد صلاح يعزز صدارته https://t.co/D42mdzJXsK pic.twitter.com/0TL2xoC0sK — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

وتعادل كريستيان بوليسيتش لتشيلسي في الدقيقة 45+1 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة من نغولو كانتي لينتهي الشوط الأول على نتيجة التعادل 2/2.

وفشل أي من لاعبي الفريقين في التسجيل في الشوط الثاني لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل 2/2.

ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 43 نقطة من 21 مباراة، في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتأخر بـ10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، ولعب كل منهما 21 مباراة.

في المقابل يملك ليفربول 42 نقطة من 20 مباراة في المركز الثالث، وقد تعادل الريدز للمرة السادسة هذا الموسم في البريمرليغ، مقابل الفوز 12 مرة، وخسر مرتين، في حين تعادل تشيلسي للمرة السابعة، وفاز 12 مرة، وخسر مرتين.

محمد صلاح يسجل هدفًا رائعًا في شباك تشيلسي ويرفض الاحتفال https://t.co/phLolWUw9T pic.twitter.com/ZKZtRIsBYP — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات في مختلف المسابقات، حيث تعادل 2/2 مع توتنهام، وخسر 0/1 من ليستر سيتي، وتعادل 2/2 مع تشيلسي، في حين تعادل 3/3 قبل أن يفوز بركلات الترجيح (5/4) على ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

في حين تعادل ليفربول للمرة الثانية في الدوري الإنجليزي، علما أن البلوز تعادل ثلاث مرات في آخر 5 مباريات في مختلف المسابقات.

برايتون يهزم إيفرتون

وفي وقت سابق حقق برايتون فوزا صعبا بنتيجة 3/2 على مضيفه إيفرتون بفضل هدفين من ألكسيس ماك آليستر وهدف من دان بيرن.

وعلى إستاد غوديسون بارك تقدم برايتون مبكرا بعدما سجل ماك آليستر في الدقيقة الثالثة عقب تحرك جماعي رائع أنهاه المهاجم بتسديدة من أول لمسة في شباك حارس إيفرتون جوردان بيكفورد.

قبل مباراة تشيلسي.. ليفربول يعلن إصابة روبرتو فيرمينو وجويل ماتيب وأليسون بفيروس كورونا https://t.co/X9Jm8kSMzC pic.twitter.com/rFS5cH20zm — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

وسجل بيرن الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 21 بعدما حول المدافع تمريرة إينوك مويبو العرضية من ركلة حرة إلى الشباك عند القائم البعيد.

وحصل إيفرتون على فرصة لتقليص الفارق بعد أربع دقائق لاحقة عندما ارتكب مويبو مخالفة ضد أنطوني جوردون داخل المنطقة، لكن المهاجم دومينيك كالفرت-لوين سدد فوق العارضة من علامة الجزاء في مشاركته الأولى منذ أغسطس آب بعد تعافيه من الإصابة.

ونجح جوردون في تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 53 عندما انطلق إلى قلب الملعب من اليمين وأطلق تسديدة بقدمه اليسرى اصطدمت بقدم آدم لالانا لاعب برايتون وسكنت الشباك.

وأحرز ماك آليستر هدفه الثاني في الدقيقة 71 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وأضاف جوردون هدفا ثانيا بعد دقائق قليلة لكن إيفرتون لم ينجح في إدراك التعادل ليتكبد ثامن خسارة في آخر 12 مباراة بالدوري.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي:



