رياضة

محمد صلاح يسجل هدفًا رائعًا في شباك تشيلسي ويرفض الاحتفال
تاريخ النشر: 02 يناير 2022 17:00 GMT
تاريخ التحديث: 02 يناير 2022 17:35 GMT

محمد صلاح يسجل هدفًا رائعًا في شباك تشيلسي ويرفض الاحتفال

شوط أول درامي بين ليفربول وتشيلسي انتهى بالتعادل 2/2.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا رائعًا في المباراة التي تجمع ناديه ليفربول مع تشيلسي في قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وجاء هدف ”صلاح“ في الدقيقة 26 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مرمى الحارس السنغالي إدوارد ميندي بعد عمل رائع.

ورفض ”صلاح“ الاحتفال بالهدف الذي جاء في مرمى فريقه السابق تشيلسي.

ومرر ترينت ألكسندر أرنولد الكرة لصلاح الذي تلاعب باللاعب الإسباني ماركوس ألونسو قبل أن يسدد على يسار الحارس إدوارد ميندي.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 16 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ويتقدم بـ6 أهداف عن زميله دييغو غوتا وبـ7 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وكان المهاجم السنغالي ساديو ماني قد افتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة التاسعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا فشل تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي في إبعاد الكرة.

ونجح الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في تقليص الفارق لتشيلسي بهدف في 42 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس كايمهين كيليهر.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متعادلا 2/2 بعدما سجل له كريستيان بوليسيتش هدف التعادل في الدقيقة 45+1

ويملك ليفربول 41 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، في المقابل يملك تشيلسي 42 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثاني، علما أن مانشستر سيتي يتصدر جدول الترتيب وفي رصيده 53 نقطة من 21 مباراة.

غيابات ليفربول
وقبل المباراة أعلن ليفربول، إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا قبل مواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليفربول إن الفحوصات أثبتت إصابة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو ومواطنه الحارس أليسون باكير والمدافع الكاميروني جويل ماتيب بفيروس كورونا، وبالتالي تأكد غيابهم عن مواجهة تشيلسي في وقت لاحق.

وبعد مواجهة تشيلسي، من المقرر أن يلعب ليفربول مع آرسنال، يوم الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم مع شروسبري تاون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، على أن يواجه بعدها آرسنال مجددا في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم مع برينتفورد في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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