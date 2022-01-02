محمد صلاح يسجل هدفًا رائعًا في شباك تشيلسي ويرفض الاحتفال

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا رائعًا في المباراة التي تجمع ناديه ليفربول مع تشيلسي في قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وجاء هدف ”صلاح“ في الدقيقة 26 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مرمى الحارس السنغالي إدوارد ميندي بعد عمل رائع.

ورفض ”صلاح“ الاحتفال بالهدف الذي جاء في مرمى فريقه السابق تشيلسي.

ومرر ترينت ألكسندر أرنولد الكرة لصلاح الذي تلاعب باللاعب الإسباني ماركوس ألونسو قبل أن يسدد على يسار الحارس إدوارد ميندي.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 16 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ويتقدم بـ6 أهداف عن زميله دييغو غوتا وبـ7 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وكان المهاجم السنغالي ساديو ماني قد افتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة التاسعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا فشل تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي في إبعاد الكرة.

فابريزيو رومانو: توخيل استبعد لوكاكو من مباراة تشيلسي ضد ليفربول بسبب تصريحاته الأخيرة https://t.co/0jXOaJSvdz pic.twitter.com/cWVCkl5Ouq — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

ونجح الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في تقليص الفارق لتشيلسي بهدف في 42 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس كايمهين كيليهر.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متعادلا 2/2 بعدما سجل له كريستيان بوليسيتش هدف التعادل في الدقيقة 45+1

ويملك ليفربول 41 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، في المقابل يملك تشيلسي 42 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثاني، علما أن مانشستر سيتي يتصدر جدول الترتيب وفي رصيده 53 نقطة من 21 مباراة.

قبل مباراة تشيلسي.. ليفربول يعلن إصابة روبرتو فيرمينو وجويل ماتيب وأليسون بفيروس كورونا https://t.co/X9Jm8kSMzC pic.twitter.com/rFS5cH20zm — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

غيابات ليفربول

وقبل المباراة أعلن ليفربول، إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا قبل مواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليفربول إن الفحوصات أثبتت إصابة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو ومواطنه الحارس أليسون باكير والمدافع الكاميروني جويل ماتيب بفيروس كورونا، وبالتالي تأكد غيابهم عن مواجهة تشيلسي في وقت لاحق.

وبعد مواجهة تشيلسي، من المقرر أن يلعب ليفربول مع آرسنال، يوم الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم مع شروسبري تاون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، على أن يواجه بعدها آرسنال مجددا في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم مع برينتفورد في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.