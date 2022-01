قبل مباراة تشيلسي.. ليفربول يعلن إصابة روبرتو فيرمينو وجويل ماتيب وأليسون بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول، اليوم الأحد، إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا قبل مواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليفربول في بيان رسمي، إن الفحوصات أثبتت إصابة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو ومواطنه الحارس أليسون باكير والمدافع الكاميروني جويل ماتيب بفيروس كورونا، وبالتالي تأكد غيابهم عن مواجهة تشيلسي في وقت لاحق.

Alisson Becker, Roberto Firmino and Joel Matip have been ruled out of Liverpool’s clash with Chelsea today after returning suspected positive tests for COVID-19.

