قبل مباراة تشيلسي.. ليفربول يعلن إصابة روبرتو فيرمينو وجويل ماتيب وأليسون بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول، اليوم الأحد، إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا قبل مواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليفربول في بيان رسمي، إن الفحوصات أثبتت إصابة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو ومواطنه الحارس أليسون باكير والمدافع الكاميروني جويل ماتيب بفيروس كورونا، وبالتالي تأكد غيابهم عن مواجهة تشيلسي في وقت لاحق.

Alisson Becker, Roberto Firmino and Joel Matip have been ruled out of Liverpool’s clash with Chelsea today after returning suspected positive tests for COVID-19. — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2022

ويفتقد ليفربول كذلك مدربه الألماني يورغن كلوب؛ لإصابته بفيروس كورونا أيضا.

وأكد ليفربول أن باقي أعضاء الفريق تم اختبارهم لاحقا، وحصلوا على نتائج سلبية.

ويملك ليفربول 41 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، في المقابل يملك تشيلسي 42 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثاني، علما أن مانشستر سيتي يتصدر جدول الترتيب وفي رصيده 53 نقطة من 21 مباراة.

المباراة رقم 100

وذكر الموقع الرسمي لليفربول أن البرازيلي فابينيو سيشارك في المباراة رقم 100 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، في مواجهة تشيلسي.

وانضم فابينيو إلى ليفربول صيف عام 2018، قادمًا من موناكو الفرنسي.

وفي الـ99 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل فابينيو 4 أهداف وصنع 7.

وإلى جانب روبرتو فيرمينو وجويل ماتيب وأليسون يفتقد ليفربول خدمات تياغو ألكانتار بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما يغيب الحارس آدريان، وناثانيال فيليبس وكورتيس جونز وهارفي إليوت ديفوك أوريغي بسبب الإصابات.

واضطر ليفربول للاعتماد على الحارس الثالث كايمهين كيليهر في حراسة المرمى أمام تشيلسي في غياب أليسون وآدريان، علما أن كايمهين كيليهر سبق ان لعب 12 مباراة مع الفريق الأول لليفربول، تلقى فيها 16 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 6 مرات.

وعلى مستوى الموسم الحالي شارك كايمهين كيليهر مع الفريق الأول لليفربول 3 مرات بواقع 270 دقيقة، تلقى فيها 3 أهداف وحافظ على نظافة الشباك مرتين.

وبعد مواجهة تشيلسي من المقرر أن يلعب ليفربول مع آرسنال يوم الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم مع شروسبري تاون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، على ان يواجه بعدها آرسنال مجددا في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم مع برينتفورد في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.