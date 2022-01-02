مع اهتمام برشلونة: رانجنيك يحث كافاني على الاستمرار مع مانشستر يونايتد

يرغب رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت ”بشدة“ في الإبقاء على المهاجم إدينسون كافاني في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم، رغم تقارير عن رغبة أندية أخرى في ضمه خلال فترة انتقالات يناير كانون الثاني.

وارتبط مهاجم أوروغواي البالغ من العمر 34 عاما، والذي ينتهي عقده بنهاية يونيو حزيران، بالانتقال إلى برشلونة أو يوفنتوس.

وأبلغ رانجنيك مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز في الدوري، غدا الإثنين: ”لقد أجرينا عددا من المحادثات على مدار الأسبوعين الماضيين… أخبرته منذ اليوم الأول بأنه لاعب مهم للغاية، وربما يكون الوحيد الذي يمكنه اللعب كمهاجم ظهره للمرمى أو وجهه للمرمى“.

وأضاف: ”احترافيته وأخلاقياته في العمل مدهشة. أخبرته بأنني أريده بشدة أن يبقى حتى نهاية الموسم، وهو يعلم ذلك“.

وسجل كافاني، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد مجانا قادما من باريس سان جيرمان في 2020، هدفين في عشر مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم.

وأضاف رانجنيك أن المهاجم أنطوني مارسيال لم يلعب خلال الأسابيع الماضية؛ بسبب رغبة اللاعب الفرنسي في الرحيل هذا الشهر.

وقال المدرب الألماني: ”لقد أوضح أنه يريد المغادرة، وبطريقة ما يمكنني أن أفهم رغبته… لكن الأمر لا يتعلق فقط بما يريد القيام به ولكن أيضا بنوعية الأندية المهتمة بضمه. علينا أن ننتظر ونرى. هو غير مصاب حاليا“.

ويحتل يونايتد المركز السابع في الدوري برصيد 31 نقطة من 18 مباراة، متقدما بست نقاط على ولفرهامبتون صاحب المركز التاسع.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز 9 مرات، في حين تعادل 4 مرات وخسر 5 مرات، في 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سبورت: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كافاني لمدة موسم ونصف https://t.co/xU0R52mG6s pic.twitter.com/Jo4TBhYyyH — إرم سبورت (@EremSports) December 25, 2021

وانضم كافاني إلى مانشستر يونايتد، في أكتوبر 2020 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، بعقد لمدة موسم واحد، قبل أن يتم تجديده لموسم آخر.

وشارك كافاني الموسم الحالي في 10 مباريات مع مانشستر يونايتد، بواقع 408 دقائق، سجل فيها هدفين، علما أنه سجل الموسم الماضي 17 هدفا وصنع 6 في 39 مباراة، بواقع 2180 دقيقة.

يشار إلى أن كافاني سجل 200 هدف، وصنع 43 في 301 مباراة مع باريس سان جيرمان، وهو الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.