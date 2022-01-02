فابريزيو رومانو: توخيل استبعد لوكاكو من مباراة تشيلسي ضد ليفربول بسبب تصريحاته الأخيرة

أكد الصحفي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ أن استبعاد المدرب الألماني توماس توخيل للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من مواجهة تشيلسي أمام ليفربول، جاء بسبب تصريحات لوكاكو الأخيرة.

وكتب رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: “ استبعد تشيلسي روميلو لوكاكو من تشكيلة فريقه في مباراة اليوم ضد ليفربول، وجاء القرار من توماس توخيل بعد مشاهدة المقابلة الكاملة مع قناة سكاي إيطاليا“.

توخيل متفاجئ من تصريحات لوكاكو بشأن وضعه مع تشيلسي https://t.co/tiaZCtyFRN pic.twitter.com/WLae8eAixK — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

وأضاف: ”لوكاكو لن يكون حتى على مقاعد البدلاء“.

وقبل أيام قال لوكاكو لشبكة ”سكاي سبورت“ إنه غير سعيد في تشيلسي تحت قيادة توماس توخيل، وعبّر عن أمله في العودة إلى ناديه السابق إنتر ميلان مستقبلا.

من جهته وصف توخيل تصريحات المهاجم الدولي البلجيكي بأنها ”غير مناسبة“.

وقال توخيل: ”بالطبع نحن لا تعجبنا هذه التصريحات؛ لأنها ستجلب لغطا غير مرغوب فيه وهي غير مناسبة“.

توخيل متفاجئ من تصريحات لوكاكو بشأن وضعه مع تشيلسي https://t.co/tiaZCtyFRN pic.twitter.com/WLae8eAixK — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

وأضاف: ”يمكننا النظر في الأمر وفهم ما يجري.. ويمكن بحث أي أمور خلف الكواليس إذا كان ذلك ضروريا“.

وسجل لوكاكو 7 أهداف في 18 مباراة خاضها في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي مع البلوز.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وفي رصيده 42 نقطة من 20 مباراة، ويتفوق بنقطة واحدة على ليفربول الثالث في القائمة والذي لعب 19 مباراة.

وفي وقت لاحق يستضيف تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج منافسه ليفربول في مباراة سيغيب عنها المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.

لوكاكو: لست سعيدا في تشيلسي وأتمنى العودة لإنتر ميلان https://t.co/Hv8jhq5hlD pic.twitter.com/ZgoAeVopUB — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

ولم تنته أي من المواجهات الـ38 السابقة بين ليفربول وتشيلسي في مختلف المسابقات دون أهداف، وكان آخر تعادل سلبي بينهما على ملعب ستامفورد بريدج في فبراير 2008.

وخسر توماس توخيل مدرب تشيلسي 9 مباريات من أصل 16 مواجهة سابقة قادها أمام مواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول، (3 انتصارات، 4 تعادلات) ومع ذلك لم يخسر في آخر 3 مواجهات بينهما.

وحافظ تشيلسي على نظافة شباكه في 7 من أول 10 مباريات خاضها هذا الموسم، ثم حافظ على نظافة شباكه مرتين فقط في المواجهات الـ10 التالية.

وفرط تشيلسي في 11 نقطة من وضع التقدم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أكثر من عدد النقاط التي فرط فيها طوال موسم (2020/2021).