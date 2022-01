ميرور: أوباميانغ على رادار نيوكاسل في الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن الغابوني، بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، أصبح على رادار تعاقدات نيوكاسل يونايتد خلال الميركاتو الشتوى الحالي.

ودخل النجم الغابوني في بضع أزمات أخيرا مع إدارة ناديه، ومدربه الإسباني مايكل أرتيتا بسبب عدم الالتزام؛ ما أدى لسحب شارة القيادة منه أخيرا.

ويعد أوباميانغ من أهم لاعبي آرسنال خلال آخر 4 سنوات، منذ انتقاله إليه قادما من بروسيا دورتموند الألماني في 2018، حيث سجل 92 هدفا في 163 لقاء وقاده للفوز بكأس إنجلترا والتأهل لنهائي الدوري الأوروبي.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الأحد، إن نيوكاسل يستهدف ضم أوباميانغ على سبيل الإعارة، مع إمكانية ضمه بصورة نهائية في الصيف مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ويعاني نيوكاسل من ضعف النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ19 ”قبل الأخير“ في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد تحقيق انتصار وحيد وبات مهددًا وبقوة بالهبوط للدرجة الأولى، وهو ما أدى في وقت سابق لإقالة المدرب ستيف بروس.

Newcastle 'contact Arsenal over Aubameyang loan move with option to buy' https://t.co/zVZcDFaVYv

— Sun Sport (@SunSport) January 2, 2022