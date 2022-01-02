ميرور: أوباميانغ على رادار نيوكاسل في الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن الغابوني، بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، أصبح على رادار تعاقدات نيوكاسل يونايتد خلال الميركاتو الشتوى الحالي.

ودخل النجم الغابوني في بضع أزمات أخيرا مع إدارة ناديه، ومدربه الإسباني مايكل أرتيتا بسبب عدم الالتزام؛ ما أدى لسحب شارة القيادة منه أخيرا.

ويعد أوباميانغ من أهم لاعبي آرسنال خلال آخر 4 سنوات، منذ انتقاله إليه قادما من بروسيا دورتموند الألماني في 2018، حيث سجل 92 هدفا في 163 لقاء وقاده للفوز بكأس إنجلترا والتأهل لنهائي الدوري الأوروبي.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الأحد، إن نيوكاسل يستهدف ضم أوباميانغ على سبيل الإعارة، مع إمكانية ضمه بصورة نهائية في الصيف مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ويعاني نيوكاسل من ضعف النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ19 ”قبل الأخير“ في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد تحقيق انتصار وحيد وبات مهددًا وبقوة بالهبوط للدرجة الأولى، وهو ما أدى في وقت سابق لإقالة المدرب ستيف بروس.

Newcastle 'contact Arsenal over Aubameyang loan move with option to buy' https://t.co/zVZcDFaVYv — Sun Sport (@SunSport) January 2, 2022

ويستعد أوباميانغ حاليّا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، والتي تنطلق بعد أيام في الكاميرون، ولم يشارك في أي مباراة منذ خسارة آرسنال أمام إيفرتون (2-1) يوم الـ6 من ديسمبر الماضي.

وقال أرتيتا للصحفيين، يوم الجمعة ”تلقينا خطابا من منتخب الغابون يطلب السماح للاعب بالسفر، ونظرا لأن أوباميانغ لن يلعب مباراة السبت ومن أجل الحفاظ على لياقته اتخذنا هذا القرار الصحيح، لقد توجه بالفعل لخوض كأس الأمم. يحتاج إلى التركيز مع منتخب بلاده“.

ولا يعد النجم الغابوني الوحيد على رادار مسؤولي النادي، إذ يستهدفون التعاقد مع كيران تريبيه الظهير الأيمن لأتليتكو مدريد الإسباني أيضا.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن إيدي هاو يرغب في أن يكون الظهير الإنجليزي أول تعاقداته في نيوكاسل.

ولعب تريبيه تحت قيادة هاو من قبل في بيرنلي عندما تعاقد معه من مانشستر سيتي في 2012.

وكان تريبيه قريبا من الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الصيف الماضي ولكن طلبات أتليتكو مدريد المادية العالية كانت سببا في عدم إتمام الصفقة.

وشارك تريبيه في 17 مباراة مع أتليتكو مدريد هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.