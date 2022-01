تليغراف: توخيل يدرس معاقبة لوكاكو باستبعاده من مباراة تشيلسي ضد ليفربول

كشفت صحيفة ”تليغراف“ أن توماس توخيل، مدرب تشيلسي، يتجه لمعاقبه لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو باستبعاده من مباراة الفريق اليوم الأحد، في قمة الدوري الإنجليزي ضد ليفربول.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم في قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

وأجرت شبكة ”سكاي سبورتس“ مقابلة مع المهاجم البلجيكي، تضمنت تعبيره عن عدم شعوره بالسعادة مع الفريق اللندني، فضلا عن إبداء رغبته في العودة لإنتر ميلان بعد بضعة أشهر على رحيله.

وأوضحت الصحيفة أن توخيل قد يلجأ إلى استبعاد لوكاكو من مواجهة ”الريدز“، كنوع من العقاب على تصريحاته الأخيرة، حيث قد لا يكتفي بالإبقاء على اللاعب ضمن دكة البدلاء، بل ربما يستبعده تماما من قائمة البلوز المستدعاة للمباراة.

Thomas Tuchel is considering punishing Romelu Lukaku for his shock outburst by dropping Chelsea’s record signing for Liverpool match @Matt_Law_DT #CFC https://t.co/7cIZLixUSV

— Telegraph Football (@TeleFootball) January 1, 2022