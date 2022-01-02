تليغراف: توخيل يدرس معاقبة لوكاكو باستبعاده من مباراة تشيلسي ضد ليفربول

كشفت صحيفة ”تليغراف“ أن توماس توخيل، مدرب تشيلسي، يتجه لمعاقبه لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو باستبعاده من مباراة الفريق اليوم الأحد، في قمة الدوري الإنجليزي ضد ليفربول.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم في قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

وأجرت شبكة ”سكاي سبورتس“ مقابلة مع المهاجم البلجيكي، تضمنت تعبيره عن عدم شعوره بالسعادة مع الفريق اللندني، فضلا عن إبداء رغبته في العودة لإنتر ميلان بعد بضعة أشهر على رحيله.

وأوضحت الصحيفة أن توخيل قد يلجأ إلى استبعاد لوكاكو من مواجهة ”الريدز“، كنوع من العقاب على تصريحاته الأخيرة، حيث قد لا يكتفي بالإبقاء على اللاعب ضمن دكة البدلاء، بل ربما يستبعده تماما من قائمة البلوز المستدعاة للمباراة.

Thomas Tuchel is considering punishing Romelu Lukaku for his shock outburst by dropping Chelsea’s record signing for Liverpool match @Matt_Law_DT #CFC https://t.co/7cIZLixUSV — Telegraph Football (@TeleFootball) January 1, 2022

وأكدت الصحيفة أنه أيًا كان ما سيقرره توخيل، فمن المرجح أن يحظى بدعم إدارة النادي التي صُدمت من مقابلة لوكاكو، وكانت غاضبة من إجرائها سرًا في منزل اللاعب.

وأوضحت أن تشيلسي كذلك قد يفرض غرامة مالية على لوكاكو لإجراء مقابلة صحفية غير مصرح بها.

وسجل لوكاكو هدفين في آخر مباراتين خاضهما، حيث سجل هدف فريقه في المباراة التي تعادل فيها مع برايتون 1/1 يوم الأربعاء في أول مباراة يلعبها مع تشيلسي بعد غياب بسبب الإصابة.

لوكاكو عاد إلى تشيلسي في أغسطس الماضي، قادما من النيراتزوري في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي، بلغت 97.5 مليون جنيه إسترليني.

منافسة سيتي

إلى ذلك، قال توماس توخيل إن فريقه يجب أن يتحلى بالواقعية في إمكانية اللحاق بمانشستر سيتي، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أن تراجع الأداء حدث بسبب الإصابات وكوفيد-19.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن تشيلسي بعدما فاز في آخر 11 مباراة متتالية في المسابقة، ويتطلع لحصد لقبه الرابع تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وقال توخيل عن مانشستر سيتي: ”إنه ماكينة انتصارات، لا يتعلق الأمر فقط بامتلاك أفضلية، بل هو يصنع هذه الأفضلية، هذا فريق جيد جدا“.

وأضاف: ”إنه يعرف ما ينبغي فعله لتقديم هذه المواسم المميزة بشكل متكرر، لن نتوقف عن محاولة التفكير في المنافسة أو الضغط لكن يجب التحلي بالواقعية“.

وتابع: ”عندما ننظر إلى 2021 (الموسم الماضي للدوري)، كنا متأخرين بفارق 20 نقطة، يجب الحذر في أن تكون طموحا لكن ليس بشكل مبالغ فيه، ولا يجب الشعور بالإحباط لعدم اللحاق بمانشستر سيتي في النصف الأول من العام“.

وفاز تشيلسي مرة واحدة في آخر أربع مباريات بالدوري، ويستضيف ليفربول ثالث الترتيب، يوم الأحد، وسيلعب فريق المدرب توخيل ضد سيتي يوم 15 يناير كانون الثاني قبل أن يواجه توتنهام هوتسبير.

وخسر تشيلسي جهود المدافع بن تشيلويل فترة طويلة بسبب إصابة في الركبة، كما غاب لفترات روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر ونغولو كانتي وماتيو كوفاتشيتش ضمن آخرين بسبب الإصابات وكوفيد-19.

وقال توخيل: ”ربما نحتاج إلى أطول من موسم واحد للحاق بمانشستر سيتي، لأنه لن يتوقف عن التطور، لكن الفارق الضخم في الوقت الحالي يعود إلى الإصابات وكوفيد“.

وأردف: ”أنا مقتنع تماما أننا لو كنا في الموقف ذاته لكن دون فقدان لاعبين بارزين لأسابيع، (لأصبح من الممكن) حصد المزيد من النقاط والوجود بالقرب من المنافس“.

”لهذا السبب لا نحتاج إلى امتلاك مشاعر سلبية ولا يوجد ما يستدعي فقدان الثقة، بل على العكس سنبقى متعطشين ولن نتوقف عن المحاولة“.