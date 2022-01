ذا صن: تراجع وست هام يمنح مانشستر يونايتد الأمل في ضم ديكلان رايس

يعتبر الدولي الإنجليزي الشاب ديكلان رايس، البالغ 22 عاما، متوسط ميدان وست هام يونايتد، أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتراقبه أندية كبرى في إنجلترا أبرزها مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن تراجع وست هام يونايتد في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وخروجه من ترتيب الأربعة الكبار بعد شهر كانون الأول/ديسمبر الكارثي منح الأمل لفريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع نجم الفريق ديلان رايس خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحصل وست هام يونايتد على 8 نقاط من أصل 18 ممكنة في شهر كانون الأول/ ديسمبر، محققا فوزين وتعادلين وهزيمتين، لكنه بدأ عام 2022 بفوز صعب على كريستال بالاس 3-2 إلا أنه غادر الصفوف الأربعة الأولى وتراجع ترتيبه للمركز الخامس برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن آرسنال الرابع.

وبإمكان توتنهام ومانشستر يونايتد المحتلين للمركزين السادس والسابع برصيد 33 و31 نقطة تجاوز وست هام لكونهما لعبا لقاءين أقل.

وبحسب الصحيفة، فإن أحلام وست هام يونايتد تراجعت في التأهل ولعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما يعني أن أحلام اللاعب ديكلان رايس بدوره في لعب المسابقة برفقة فريقه الحالي تأثرت وتفتح الباب لخروجه من الفريق.

Declan Rice has been directly involved in 5 #PremierLeague goals (4🅰️ & 1⚽️) this season, making it his best GA return in any PL season.

Continues to level up his game. pic.twitter.com/RaKJDIDOOU

— Statman Dave (@StatmanDave) January 1, 2022