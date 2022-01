كونتي يثق في توقيع هوغو لوريس على عقد جديد مع توتنهام

قال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، إنه يثق أن الحارس هوغو لوريس سيوقع عقدا جديدا مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع تبقي ستة أشهر فقط على نهاية عقده الحالي.

وأصبح حارس منتخب فرنسا، البالغ من العمر 35 عاما، والفائز بكأس العالم، حرا في التفاوض من أجل الانضمام إلى ناد جديد، مما زاد من احتمالات رحيله عن النادي اللندني بعد عشر سنوات بين صفوفه.

وخاض لوريس، الذي لعب أكثر من 300 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام، واحدة من أسهل مبارياته خلال الانتصار 1-صفر خارج الديار على واتفورد، اليوم السبت، وهي نتيجة عززت من فرص توتنهام في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

لكن تعين على الحارس الفرنسي أن يكون منتبها لينقذ محاولتين من جوشوا كينغ وجواو بيدرو، ليحافظ قائد توتنهام على شباكه نظيفة للمرة الثامنة هذا الموسم.

وأبلغ كونتي الصحفيين: ”يمكنكم رؤية مستوى الحارس في هذه الظروف. لم يقم بأي تصدٍ طيلة المباراة، لكنه استمر في الحفاظ على تركيزه. الحفاظ على التركيز أمر مهم جدا بالنسبة لي.

”أظهر هوغو اليوم أنه في المقدمة وأنه يركز دائما. بالنسبة لنا، هو لاعب مهم جدا وأنا متأكد من الوصول إلى حل قريبا مع النادي؛ لأنه يحب توتنهام وتوتنهام يحبه“.

