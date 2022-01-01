ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط آرسنال ويبتعد بالصدارة

اقتنص مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره آرسنال، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”الإمارات“، في إطار مواجهات الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الأول تسجيل هدف نظيف لصالح آرسنال عن طريق اللاعب بوكايو ساكا في الدقيقة 31 من زمن الشوط.

وسيطر آرسنال على معظم أوقات الشوط بفضل تحركات لاعبيه ساكا ومارتن أوديغارد ومارتنيللي والمهاجم لاكازيت .

في المقابل حاول لاعبو مانشستر سيتي التعويض والعودة للمباراة قبل نهاية الشوط إلا أن دفاع آرسنال تصدى لكل الهجمات ببسالة.

ومع الشوط الثاني والضغط المتواصل من سيتي، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح السيتيزين، انبرى لها الجزائري رياض محرز ليضعها في الشباك معلنًا التعادل في الدقيقة 57.

وقام حكم المباراة في الدقيقة 59 بطرد لاعب آرسنال غابرييل ماغاليس بسبب الخشونة الزائدة ضد لاعب المان سيتي.

وفي الدقيقة 93 أضاف رودري الهدف الثاني لمانشستر سيتي، ليضع الفريق في المقدمة.

وبهذه النتيجة، وصل مانشستر سيتي إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف آرسنال عند النقطة 35 في المركز الرابع.

وعلى الرغم من تفوق آرسنال على مانشستر سيتي في مواجهات الفريقين تاريخيًا، من خلال تحقيقه الفوز في 58 مباراة مقابل 32 لمان سيتي وحسم التعادل 28 مباراة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تفوقًا كبيرًا للسيتزين خاصة على مستوى البريميرليغ.

ويرجع آخر فوز حققه آرسنال على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في 12 ديسمبر 2015، بنتيجة 2 – 1، ولكن في آخر 12 مباراة فشل ”الغانرز“ في تحقيق أي فوز، حيث حقق السيتي الفوز في 10 مباريات وتعادلا في مباراتين.

وكان السيتي قد حقق فوزًا عريضًا على آرسنال بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما خلال، شهر أغسطس الماضي، على ملعب ”الاتحاد“.