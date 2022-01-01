موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يرفض انتقال لابورت لبرشلونة

يرفض مانشستر سيتي الإنجليزي السماح برحيل مدافعه إيميريك لابورت إلى برشلونة في السوق الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن مصادر من مانشستر سيتي قالت إن بطل الدوري الإنجليزي لا يفكر مطلقًا في بيع لابورت إلى برشلونة الصيف المقبل.

🎥 – تمريرة لابورت وكونترول فودين وتوغل وانهاء ستيرلينغ .. هذا هو مانشستر سيتي غوارديولا🤩🎼 pic.twitter.com/xxkvwWn2uZ — E P L W O R L D (@EPLworld) June 30, 2020

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد كشفت أن برشلونة يريد التعاقد مع لابورت؛ لتعزيز خط دفاعه بعد التخلص من صاموئيل أومتيتي وكليمونت لينغليت.

وانضم لابورت من أتلتيك بلباو إلى مانشستر سيتي صيف عام 2018، ويرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى يونيو 2025.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإنه في نهاية الموسم من المتوقع أن يكون لدى برشلونة القدرة على التعاقد مع لاعب من الدرجة الأولى بفضل استعادة بعض الدخل والرعاية.

وكان برشلونة قد نجح في التعاقد مع المهاجم الإسباني فيران توريس من مانشستر سيتي، الشهر الماضي، مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

⚽- دي بروين

⚽- رياض

⚽- جوندوجان

⚽- رحيم

⚽- لابورت

⚽- رحيم 🎥| إليكم ملخص أحدث عروضنا المبهرة! 💥 🔷 #السيتيpic.twitter.com/2aY8sCe8N8 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 27, 2021

ومن المؤكد أن برشلونة سيحاول التعاقد مع مدافع قوي الصيف المقبل مع الرحيل المتوقع لأومتيتي ولينغليت، في ظل الشكوك حول مستوى إريك غارسيا.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن لابورت شارك الموسم الحالي في 19 مباراة مع مانشستر سيتي بواقع 1600 دقيقة، سجل فيها هدفين، وبالمجمل أكمل لابورت 130 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل فيها 10 أهداف وصنع 3.

ونال لابورت مع مانشستر سيتي 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

مستقبل ديمبلي

في سياق ذي صلة، قالت ”موندو ديبورتيفو“ إنه اعتبارًا من اليوم السبت، 1 يناير 2022، أصبح عثمان ديمبلي حرًا بالفعل في التفاوض بشأن مستقبله.

Really hope Barcelona won't sell or trade Ousmane Dembélé. We need more of this at Barça 🔥🔥 [📹@LaLiga] pic.twitter.com/n3nP3eN8JJ — Alex Truica (@AlexTruica) July 17, 2019

وينتهي عقد الجناح الفرنسي من برشلونة في 30 يونيو، ووفقا للصحيفة، فاليوم هو أبعد من أي وقت مضى عن برشلونة بعد اللقاء الأخير الذي عقد، يوم الأربعاء الماضي، والذي انتهى بتشاؤم من جانب النادي.

ولم يرغب برشلونة في إعطاء تفاصيل محددة عن طلبات اللاعب الفرنسي، لكن بعض المصادر أوضحت للصحيفة أنه يمكن أن تتجاوز تكلفة العام الأول 80 مليون يورو في حال التجديد لديمبلي.

ووفقًا لـ TV3 طالب وكيل ديمبلي بمبلغ 15 مليون يورو لنفسه، و30 مليون يورو أخرى للاعب؛ كمكافأة للتجديد.