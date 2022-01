موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يرفض انتقال لابورت لبرشلونة

يرفض مانشستر سيتي الإنجليزي السماح برحيل مدافعه إيميريك لابورت إلى برشلونة في السوق الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن مصادر من مانشستر سيتي قالت إن بطل الدوري الإنجليزي لا يفكر مطلقًا في بيع لابورت إلى برشلونة الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد كشفت أن برشلونة يريد التعاقد مع لابورت؛ لتعزيز خط دفاعه بعد التخلص من صاموئيل أومتيتي وكليمونت لينغليت.

وانضم لابورت من أتلتيك بلباو إلى مانشستر سيتي صيف عام 2018، ويرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى يونيو 2025.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإنه في نهاية الموسم من المتوقع أن يكون لدى برشلونة القدرة على التعاقد مع لاعب من الدرجة الأولى بفضل استعادة بعض الدخل والرعاية.

وكان برشلونة قد نجح في التعاقد مع المهاجم الإسباني فيران توريس من مانشستر سيتي، الشهر الماضي، مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

ومن المؤكد أن برشلونة سيحاول التعاقد مع مدافع قوي الصيف المقبل مع الرحيل المتوقع لأومتيتي ولينغليت، في ظل الشكوك حول مستوى إريك غارسيا.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن لابورت شارك الموسم الحالي في 19 مباراة مع مانشستر سيتي بواقع 1600 دقيقة، سجل فيها هدفين، وبالمجمل أكمل لابورت 130 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل فيها 10 أهداف وصنع 3.

ونال لابورت مع مانشستر سيتي 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

مستقبل ديمبلي

في سياق ذي صلة، قالت ”موندو ديبورتيفو“ إنه اعتبارًا من اليوم السبت، 1 يناير 2022، أصبح عثمان ديمبلي حرًا بالفعل في التفاوض بشأن مستقبله.

