عثمان ديمبلي يفتح المزاد ويرفض عرضا ضخما من نيوكاسل

فتح عثمان ديمبلي مزادًا بين أندية أوروبا بعد رفضه تمديد عقده مع ناديه برشلونة، وذلك في ظل سعي وكيل أعماله موسى سيسوكو لتسويقه لدى أكبر أندية أوروبا، باعتباره لاعبا ذا قيمة عالية ويريد تحقيق أقصى استفادة منه، مع الأخذ في الاعتبار أنه اعتبارًا من يوم السبت يمكنه التفاوض بحرية مع أي ناد آخر.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن يوفنتوس أخذ زمام المبادرة بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الجناح الفرنسي، في ظل إصرار اللاعب على عدم التوصل لاتفاق نهائي؛ نظرا لأنه يريد ترك الباب مفتوحًا أمام اهتمام محتمل من باريس سان جيرمان.

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اذا وصله عرض. 🔴 ديمبلي يطلب 40 مليون يورو عقدا سنويًا (مثل مطالب هالاند) ، ووكيله يريد عمولة 20 مليون يورو. pic.twitter.com/jZNohNmTws — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

ولا يمكن استبعاد سعي باريس سان جيرمان للتعاقد مع ديمبلي ليكون ثلاثيا مع ليونيل ميسي ونيمار، مع الرحيل المتوقع لكيليان مبابي إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

كما بدأ مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد محاولاتهما للتعاقد مع اللاعب، وكان العرض الأضخم من النادي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي عرض ضعف ما عرضه برشلونة على الدولي الفرنسي، ورغم ذلك لا يرى ديمبلي ذلك كافيا.

وقال الصحفي رودي غاليتي في شبكة سكاي سبورتس إن ما عرضه نيوكاسل ليس كافيا بالنسبة لديمبلي، رغم أنه عرض عليه 20 مليون يورو صافية سنويا، ستضاف إليها 20 مليونا أخرى قيمة الصفقة، و12 مليونا عمولة وكيل أعماله.

لكن ديمبلي لا يزال يطمح في الحصول على المزيد، حيث يطلب 30 مليون يورو سنويًا و30 مليونا قيمة الصفقة، و15 مليونا عمولة سيسوكو.

وتوقفت المفاوضات بين برشلونة وديمبلي بعد رفضه العرض المادي للنادي الكتالوني، لكنه في الوقت ذاته لا يريد الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ديمبلي يضع قدما خارج برشلونة بعد فشل مفاوضاته تجديد عقده https://t.co/1eZD6xe2cR pic.twitter.com/PbvjqFGMLK — إرم سبورت (@EremSports) December 29, 2021

وانتقل ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة في صيف 2017، مقابل 135 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 8 مباريات فقط بواقع 438 دقيقة، صنع خلالها هدفين ولم يسجل أي هدف، علما بأنه شارك في إجمالي 126 مباراة فقط، حيث غاب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابات المتكررة.