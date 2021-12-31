رياضة

عثمان ديمبلي يفتح المزاد ويرفض عرضا ضخما من نيوكاسل
تاريخ النشر: 31 ديسمبر 2021 19:50 GMT
تاريخ التحديث: 31 ديسمبر 2021 20:00 GMT

عثمان ديمبلي يفتح المزاد ويرفض عرضا ضخما من نيوكاسل

عثمان ديمبلي يرفض عرضا من نيوكاسل ويريد المزيد من الأموال بعدما رفض تجديد عقده مع برشلونة.

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

فتح عثمان ديمبلي مزادًا بين أندية أوروبا بعد رفضه تمديد عقده مع ناديه برشلونة، وذلك في ظل سعي وكيل أعماله موسى سيسوكو لتسويقه لدى أكبر أندية أوروبا، باعتباره لاعبا ذا قيمة عالية ويريد تحقيق أقصى استفادة منه، مع الأخذ في الاعتبار أنه اعتبارًا من يوم السبت يمكنه التفاوض بحرية مع أي ناد آخر.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن يوفنتوس أخذ زمام المبادرة بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الجناح الفرنسي، في ظل إصرار اللاعب على عدم التوصل لاتفاق نهائي؛ نظرا لأنه يريد ترك الباب مفتوحًا أمام اهتمام محتمل من باريس سان جيرمان.

ولا يمكن استبعاد سعي باريس سان جيرمان للتعاقد مع ديمبلي ليكون ثلاثيا مع ليونيل ميسي ونيمار، مع الرحيل المتوقع لكيليان مبابي إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

كما بدأ مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد محاولاتهما للتعاقد مع اللاعب، وكان العرض الأضخم من النادي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي عرض ضعف ما عرضه برشلونة على الدولي الفرنسي، ورغم ذلك لا يرى ديمبلي ذلك كافيا.

وقال الصحفي رودي غاليتي في شبكة سكاي سبورتس إن ما عرضه نيوكاسل ليس كافيا بالنسبة لديمبلي، رغم أنه عرض عليه 20 مليون يورو صافية سنويا، ستضاف إليها 20 مليونا أخرى قيمة الصفقة، و12 مليونا عمولة وكيل أعماله.

لكن ديمبلي لا يزال يطمح في الحصول على المزيد، حيث يطلب 30 مليون يورو سنويًا و30 مليونا قيمة الصفقة، و15 مليونا عمولة سيسوكو.

وتوقفت المفاوضات بين برشلونة وديمبلي بعد رفضه العرض المادي للنادي الكتالوني، لكنه في الوقت ذاته لا يريد الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتقل ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة في صيف 2017، مقابل 135 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 8 مباريات فقط بواقع 438 دقيقة، صنع خلالها هدفين ولم يسجل أي هدف، علما بأنه شارك في إجمالي 126 مباراة فقط، حيث غاب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابات المتكررة.

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