كلوب يعلن إصابة 3 لاعبين من ليفربول بفيروس كورونا قبل مباراة تشيلسي

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول اليوم الجمعة إن ثلاثة لاعبين والمزيد من أفراد الطاقم المعاون أصيبوا بكوفيد-19 قبل مواجهة تشيلسي لكن من السابق لأوانه مطالبة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتأجيل المباراة.

وقرر الدوري بالفعل تأجيل 18 مباراة حتى الآن بسبب تفشي كوفيد-19 والإصابات في العديد من الأندية.

Jürgen Klopp reported three new suspected positive COVID-19 tests among Liverpool’s playing squad.

— Liverpool FC (@LFC) December 31, 2021