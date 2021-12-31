كلوب يعلن إصابة 3 لاعبين من ليفربول بفيروس كورونا قبل مباراة تشيلسي

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول اليوم الجمعة إن ثلاثة لاعبين والمزيد من أفراد الطاقم المعاون أصيبوا بكوفيد-19 قبل مواجهة تشيلسي لكن من السابق لأوانه مطالبة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتأجيل المباراة.

وقرر الدوري بالفعل تأجيل 18 مباراة حتى الآن بسبب تفشي كوفيد-19 والإصابات في العديد من الأندية.

Jürgen Klopp reported three new suspected positive COVID-19 tests among Liverpool’s playing squad. — Liverpool FC (@LFC) December 31, 2021

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة الأحد في لندن: ”لدينا ثلاث حالات جديدة لكوفيد-19 في الفريق والمزيد من الحالات في الطاقم المعاون لذلك لا نعيش أفضل لحظاتنا حاليا“.

وأضاف: ”ليس بوسعي الكشف عن أسماء المصابين لأن الفحوص لم تكتمل، وأيضا نتائج المسحات لكنكم ستعرفون يوم الأحد من خلال قائمة المباراة“.

وردا على سؤال إذا كان يتعين على ليفربول طلب تأجيل المباراة قال كلوب: ”ليس الآن لكن من يدري؟. لم يسبق أبدا أن شهد الفريق تفشيا للفيروس بحيث يكون هناك 10 أو 15 لاعبا مصابا“.

تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بسبب كورونا والإصابات https://t.co/tIEcOnDAkU pic.twitter.com/D7ZOvJP0DR — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

وأتم: ”نتعامل مع الأمر بشكل يومي، يشبه اليانصيب كل صباح، لا تعرف حقا ما الذي سيحدث بعد عدة ساعات“.

وكان ليفربول قد تعرض لفيروس كورونا قبل أيام بعدما تعرض الثلاثي المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي فابينيو وكورتيس جونز للإصابة بفيروس كورونا حسب صحيفة ”ليفربول إيكو“، وذلك قبل مواجهة نيوكاسل يوم 16 ديسمبر التي فاز فيها الريدز 3/1.

ويملك ليفربول 41 نقطة من 19 مباراة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، في المقابل يملك تشيلسي 42 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني.

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحلق بمفرده بعد سباق ثلاثي قبل دخول 2022 https://t.co/rrkidF366H pic.twitter.com/tu1zQig1Rj — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

وكان ليفربول قد سقط في فخ الخسارة أمام مضيفه ليستر سيتي 0/1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء سددها محمد صلاح لكن كاسبر شمايكل تصدى لها وهي اول ركلة يضيعها محمد صلاح منذ 2017.

وبعد مواجهة تشيلسي يلعب ليفربول مع آرسنال في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وبعدها مع شروسبري تاون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم مع آرسنال مجددا في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد قالت في وقت سابق إنها قررت تأجيل مباراة الأحد المقبل بين نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا والإصابات في صفوف نيوكاسل.