تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بسبب كورونا والإصابات

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة إنها قررت تأجيل مباراة الأحد المقبل بين نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا والإصابات في صفوف نيوكاسل.

وأضاف بيان الرابطة: ”وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل لأن النادي لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة (وهو 13 لاعبا إلى جانب حارس مرمى واحد)“.

Following a request from Newcastle, the Premier League Board has regrettably agreed to postpone the club's away fixture against Southampton, due to be played at 2pm on Sunday 2 January

