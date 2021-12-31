تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بسبب كورونا والإصابات

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة إنها قررت تأجيل مباراة الأحد المقبل بين نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا والإصابات في صفوف نيوكاسل.

وأضاف بيان الرابطة: ”وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل لأن النادي لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة (وهو 13 لاعبا إلى جانب حارس مرمى واحد)“.

Following a request from Newcastle, the Premier League Board has regrettably agreed to postpone the club's away fixture against Southampton, due to be played at 2pm on Sunday 2 January Full statement: https://t.co/Vn3i1npqym#SOUNEW pic.twitter.com/Zj4M0UxQZd — Premier League (@premierleague) December 31, 2021

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ19 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 نقطة من 19 مباراة في حين يملك ساوثهامبتون 21 نقطة من 19 مباراة في المركز الـ13.

وهذه ثاني مباراة متتالية لنيوكاسل يتم تأجيلها بعد تأجيل مباراة الفريق أمام إيفرتون يوم الخميس بعد تعرض العديد من اللاعبين والموظفين لفيروس كورونا.

وفقًا للبروتوكول قدم نيوكاسل طلبًا لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتأجيل مباراته مع ساوثهامبتون وقد تمت الموافقة عليه من الرابطة.

𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗢𝗙𝗙 ❌#NUFC's fixture against Southampton at St. Mary's on Sunday has been postponed due to ongoing Covid-19 cases and injuries amongst the Magpies’ first team squad. — Newcastle United FC (@NUFC) December 31, 2021

وقال نيوكاسل في بيانه إنه لن يقوم بالكشف عن الأفراد الذين أصيبوا بفيروس كورونا وطلب باحترام خصوصيتهم.

وهذه المباراة الـ17 التي يتم تأجيلها في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات هذا الشهر.

ويوافق الدوري الممتاز على التأجيل فقط إذا امتلك النادي أقل من 14 لاعبا بواقع 13 لاعبا إضافة إلى حارس مرمى ويدرس مجلس الرابطة كل طلب تأجيل بشكل منفرد.

وسجل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا في حالات كوفيد-19 بالإعلان يوم الإثنين عن 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي ما تسبب في تأجيل عدد كبير من المباريات وسط فترة احتفالات مزدحمة.

وذكرت رابطة الدوري في بيان: ”يؤكد الدوري اليوم أنه بين يومي الإثنين 20 ديسيمبر والأحد 26 ديسيمبر أجري 15186 فحصا لكوفيد-19 للاعبين وأعضاء أطقم الأندية وأسفر ذلك عن وجود 103 حالات إيجابية جديدة“.

وارتفع العدد بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة من 42 حالة بين يومي 6 و12 ديسيمبر كانون الأول إلى 90 حالة بين يومي 13-19 بنفس الشهر.

وقرر الدوري الممتاز تأجيل 15 مباراة بسبب تفشي العدوى في العديد من الأندية وألغيت ثلاث مباريات لبيرنلي.

ومن المقرر أن يلعب آرسنال مع مانشستر سيتي غدا السبت في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، ويلعب واتفورد مع توتنهام، وكريستال بالاس أمام ويستهام، ويوم الأحد يلعب تشيلسي أمام ليفربول، وإيفرتون مع برايتون، وبرينتفورد مع أستون فيلا، وليدز يونايتد مع بيرنلي، وإيفرتون ضد برايتون.