توخيل متفاجئ من تصريحات لوكاكو بشأن وضعه مع تشيلسي

رد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على تصريحات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأمس الخميس قال لوكاكو خلال حوار مع شبكة ”سكاي سبورت“: ”على المستوى الجسدي أنا بخير بل وأفضل من ذي قبل“.

لوكاكو: لست سعيدا في تشيلسي وأتمنى العودة لإنتر ميلان https://t.co/Hv8jhq5hlD pic.twitter.com/ZgoAeVopUB — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

وأضاف: ”لكن مع ذلك، أنا لست سعيدا بالوضع الحالي، وهذا أمر طبيعي. أعتقد أن توخيل اختار اللعب بطريقة أخرى وعليّ ألا أستسلم، وأواصل العمل وأكون محترفا“.

من جهته أبدى توخيل اندهاشه من تصريحات لوكاكو، وقال المدرب الألماني اليوم الجمعة: ”بصراحة لم يعجبني ما قاله لوكاكو، أثار ضجة نحن في غنى عنها“.

وأضاف توخيل ”من السهل إخراج التصريحات من سياقها، وبالطبع لم تعجبني، إنها تسبب ضجة لا نحتاجها ولا تساعدنا“.

وأكمل المدرب الألماني ”سأتحدث مع لوكاكو بشكل شخصي، فوجئت مما قاله، لأنني لا أراه غير سعيد معنا بل على العكس“.

وتابع: ”أحتاج بعض الوقت لأفهم ماذا يحدث للوكاكو، ما قاله لا يعكس حالته اليومية في تشيلسي“.

وتعاقد تشيلسي مع لوكاكو الصيف الماضي مقابل 115 مليون يورو حصل عليها إنتر ميلان، بعقد يمتد لـ5 سنوات، ولعب المهاجم البلجيكي الموسم الحالي 18 مباراة، بواقع 1119 دقيقة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 2.

وانضم لوكاكو، البالغ من العمر 28 عاما، لأول مرة إلى تشيلسي صيف عام 2011 قادما من أندرلخت البلجيكي لكن لم يلعب للبلوز أكثر من 15 مباراة، وغادره معارا إلى وست بروميتش ألبيون وإيفرتون، قبل أن يشتريه الأخير صيف 2014 مقابل 35 مليون يورو.

وغادر لوكاكو إيفرتون إلى مانشستر يونايتد صيف 2017 مقابل 84 مليون يورو ومنه إلى إنتر ميلان صيف 2019 مقابل 74 مليون يورو.

⚽️🔥 هدف ميلان 0 انتر 1

لوكاكو يصنع ولاوتارو مارتينيز يسجل#الدوري_الإيطالي #ديربي_ميلانو pic.twitter.com/kvq1W3ABWS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2021

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل، على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي وحصد البلوز 42 نقطة من 20 مباراة، في حين يملك ليفربول 41 نقطة من 19 مباراة.

خسائر كبيرة

وسجل تشيلسي خسائر قدرها 153.4 مليون جنيه إسترليني (207.34 مليون دولار) للعام المنتهي في 30 يونيو حزيران 2021.

وقال تشيلسي أمس الخميس إن جائحة كوفيد-19 كان لها ”تأثير شديد“ على قدرته على تحقيق إيرادات.

وزادت مبيعات تشيلسي إلى 434.9 مليون جنيه إسترليني من 407.4 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا؛ وبسبب المبالغ التي تم ترحيلها من تمديد موسم 2019/2020 إلى العام المالي 2020/2021.