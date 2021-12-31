رقم جديد لكريستيانو رونالدو بعد هدفه في مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف مانشستر يونايتد الثالث في مرمى بيرنلي خلال الفوز 3/1 برسم لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز ليسجل رقما جديدا في مسيرته.

وسجل النجم البرتغالي أهدافا في مرمى 120 ناديا واجههم خلال مسيرته من أصل أكثر من 160 فريقا واجههم في مسيرته، كما سجل في مرمى 45 منتخبا رفقة بلاده البرتغال.

بيرنلي هو النادي رقم 120 الذي تهتز شباكه بأقدام ورأس كريستيانو رونالدو خلال مسيرته الاحترافية😱. فكر للحظة! كريستيانو سجل في 120 ناديًا مختلفًا. يالها من مسيرة مذهلة 😍#مانشستر_يونايتد #مانشستر_يونايتد_بيرنلي pic.twitter.com/owLJCkW1NI — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

ورفع رونالدو عدد أهدافه رفقة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لـ8 أهداف في المركز الرابع على لائحة ترتيب الهدافين التي يتصدرها النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول برصيد 15 هدفا.

كما رفع كريستيانو رونالدو عدد أهدافه هذا الموسم رفقة مانشستر يونايتد لـ14 هدفا في كل المسابقات و3 تمريرات حاسمة في 20 لقاء.

وأصبح النجم البرتغالي في المركز الـ14 في لائحة الهدافين التاريخيين لفريق مانشستر يونايتد برصيد 132 هدفا متجاوزا تومي تايلور أحد ضحايا حادثة ميونخ الشهيرة سنة 1958 والذي سجل 131 هدفا.

أهداف كريستيانو رونالدو للنادي والمنتخب منذ 2016 وحتى الآن: 2016 – 55

2017 – 53

2018 – 49

2019 – 39

2020-44

2021 – 47 pic.twitter.com/5DcpKAoFX4 — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

ويحتاج النجم البرتغالي لتسجيل 24 هدفا رفقة مانشستر يونايتد لدخول قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي، والتي يتصدرها النجم السابق واين روني مدرب ديربي كاونتي الحالي برصيد 253 هدفا.

ويعتبر كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم بتسجيله 803 أهداف رسميا، كما سجل 115 هدفا رفقة المنتخب البرتغالي وهو الهداف التاريخي للمنتخبات والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 141 هدفا وأكثر من قدم تمريرات حاسمة والأكثر مشاركة برصيد 185 لقاء في أكبر المسابقات الأوروبية، وهو أيضا الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا.

وتوج النجم البرتغالي بجائزة الهداف في 3 من خمسة الدوريات الكبرى التي لعب فيها حيث فاز بجائزة هداف الدوري الإسباني 3 مرات ويحتل المركز الثاني في لائحة الهدافين التاريخيين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومرة بجائزة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة هداف الدوري الإيطالي، كما توج 7 مرات بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا وهو رقم قياسي.

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يتقدم للمركز السادس بالفوز على بيرنلي https://t.co/gZHZ3AXaXB pic.twitter.com/V2yRhZqJUH — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

وتقدم مانشستر يونايتد إلى المركز السادس برصيد 31 نقطة متساويا مع ويستهام يونايتد خامس الترتيب.

ومنح سكوت مكتوميناي التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة بتسديدة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء في شباك الحارس وين هينسي، الذي شارك بدلا من نيك بوب المصاب بفيروس كورونا.

وعزز مانشستر يونايتد تفوقه عندما انطلق جيدون سانشو إلى داخل الملعب وسدد كرة منخفضة اصطدمت بقدم بن مي إلى داخل المرمى.

وجعل كريستيانو رونالدو النتيجة 3/0 في الدقيقة 35، إذ تابع تسديدة مكتوميناي التي أبعدها هينسي لتصطدم بالقائم.

وبعد ثلاث دقائق قلص بيرنلي الفارق عبر آرون لينون لاعب توتنهام وإنجلترا السابق.