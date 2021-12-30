رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يتقدم للمركز السادس بالفوز على بيرنلي
تاريخ النشر: 30 ديسمبر 2021 22:25 GMT
تاريخ التحديث: 30 ديسمبر 2021 22:40 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يتقدم للمركز السادس بالفوز على بيرنلي

تقدم يونايتد إلى المركز السادس برصيد 31 نقطة متساويا مع وست هام يونايتد خامس الترتيب.

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قفز مانشستر يونايتد إلى المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 3-1 على بيرنلي المتعثر باستاد أولد ترافورد اليوم الخميس.

ومنح سكوت مكتوميناي التقدم ليونايتد في الدقيقة الثامنة بتسديدة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء في شباك الحارس وين هينسي الذي شارك بدلا من نيك بوب المصاب بفيروس كورونا.

وعزز يونايتد تفوقه عندما انطلق جيدون سانشو إلى داخل الملعب وسدد كرة منخفضة اصطدمت بقدم بن مي إلى داخل المرمى.

وجعل كريستيانو رونالدو النتيجة 3-صفر في الدقيقة 35 إذ تابع تسديدة مكتوميناي التي أبعدها هينسي لتصطدم بالقائم.

وبعد ثلاث دقائق قلص بيرنلي الفارق عبر آرون لينون لاعب توتنهام وإنجلترا السابق.

وتقدم يونايتد إلى المركز السادس برصيد 31 نقطة متساويا مع وست هام يونايتد خامس الترتيب.

وبقي بيرنلي في المركز 18 وله 11 نقطة.

وحلق مانشستر سيتي في صدارة البطولة، التي توج بها في الموسم الماضي، بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، ليحكم قبضته على القمة مستفيداً من تعثر منافسيه تشيلسي وليفربول في تلك الجولة.

وابتعد سيتي بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، الذي تعادل 1-1 مع ضيفه برايتون، في وقت سابق، فيما يتفوق بفارق 9 نقاط على ليفربول، صاحب المركز الثالث، الذي خسر0-1 أمام مضيفه ليستر سيتي الثلاثاء بنفس الجولة، علماً بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك لقاء مؤجلا مع ليدز يونايتد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

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