ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يتقدم للمركز السادس بالفوز على بيرنلي

قفز مانشستر يونايتد إلى المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 3-1 على بيرنلي المتعثر باستاد أولد ترافورد اليوم الخميس.

ومنح سكوت مكتوميناي التقدم ليونايتد في الدقيقة الثامنة بتسديدة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء في شباك الحارس وين هينسي الذي شارك بدلا من نيك بوب المصاب بفيروس كورونا.

وعزز يونايتد تفوقه عندما انطلق جيدون سانشو إلى داخل الملعب وسدد كرة منخفضة اصطدمت بقدم بن مي إلى داخل المرمى.

وجعل كريستيانو رونالدو النتيجة 3-صفر في الدقيقة 35 إذ تابع تسديدة مكتوميناي التي أبعدها هينسي لتصطدم بالقائم.

وبعد ثلاث دقائق قلص بيرنلي الفارق عبر آرون لينون لاعب توتنهام وإنجلترا السابق.

An emphatic first-half display earns all 3 points for Man Utd ✅#MUNBUR pic.twitter.com/MRZiLmdxlQ — Premier League (@premierleague) December 30, 2021

وتقدم يونايتد إلى المركز السادس برصيد 31 نقطة متساويا مع وست هام يونايتد خامس الترتيب.

وبقي بيرنلي في المركز 18 وله 11 نقطة.

وحلق مانشستر سيتي في صدارة البطولة، التي توج بها في الموسم الماضي، بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، ليحكم قبضته على القمة مستفيداً من تعثر منافسيه تشيلسي وليفربول في تلك الجولة.

وابتعد سيتي بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، الذي تعادل 1-1 مع ضيفه برايتون، في وقت سابق، فيما يتفوق بفارق 9 نقاط على ليفربول، صاحب المركز الثالث، الذي خسر0-1 أمام مضيفه ليستر سيتي الثلاثاء بنفس الجولة، علماً بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك لقاء مؤجلا مع ليدز يونايتد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: