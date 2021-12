ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يتقدم للمركز السادس بالفوز على بيرنلي

قفز مانشستر يونايتد إلى المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 3-1 على بيرنلي المتعثر باستاد أولد ترافورد اليوم الخميس.

ومنح سكوت مكتوميناي التقدم ليونايتد في الدقيقة الثامنة بتسديدة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء في شباك الحارس وين هينسي الذي شارك بدلا من نيك بوب المصاب بفيروس كورونا.

وعزز يونايتد تفوقه عندما انطلق جيدون سانشو إلى داخل الملعب وسدد كرة منخفضة اصطدمت بقدم بن مي إلى داخل المرمى.

وجعل كريستيانو رونالدو النتيجة 3-صفر في الدقيقة 35 إذ تابع تسديدة مكتوميناي التي أبعدها هينسي لتصطدم بالقائم.

وبعد ثلاث دقائق قلص بيرنلي الفارق عبر آرون لينون لاعب توتنهام وإنجلترا السابق.

