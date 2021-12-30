تشيلسي يسجل خسائر بقيمة 207 ملايين دولار

سجل تشيلسي خسائر قدرها 153.4 مليون جنيه إسترليني (207.34 مليون دولار) للعام المنتهي في 30 يونيو حزيران 2021.

وقال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن جائحة كوفيد-19 كان لها ”تأثير شديد“ على قدرته على تحقيق إيرادات.

توخيل مدرب تشيلسي: من الغباء التفكير في المنافسة على اللقب وسط حالات كورونا https://t.co/XTaLP01rj8 pic.twitter.com/X3vLvT38ar — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

وزادت مبيعات تشيلسي إلى 434.9 مليون جنيه إسترليني من 407.4 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا؛ وبسبب المبالغ التي تم ترحيلها من تمديد موسم 2019/2020 إلى العام المالي 2020/2021.

وتراجع دخل النادي من مبيعات أيام المباريات إلى 7.7 مليون جنيه إسترليني من 54.5 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، بينما انخفضت الإيرادات التجارية من 170.4 مليون جنيه إسترليني العام الماضي إلى 153.6 مليون جنيه إسترليني، حيث أقيمت معظم مباريات الدوري الممتاز خلف أبواب مغلقة بسبب قيود كوفيد-19.

ويحتل فريق المدرب توماس توخيل المركز الثاني في الدوري برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي.

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ويستضيف ليفربول صاحب المركز الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة يوم الأحد.

والموسم الماضي احتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين ودع من دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وخسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليستر سيتي، في حين توج بلقب دوري أبطال أوروبا.

انتقادات توخيل

وأبدى الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، غضبه من أداء التحكيم، في تعادل البلوز 1/1 مع ضيفه برايتون أمس الأربعاء، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة ”أمازون برايم“: ”تعادل مستحق؟ بالطبع لا، كانت لدينا فرص أفضل وركلة جزاء واضحة، إنها نتيجة مخيبة للآمال جدا“.

وأضاف: ”نكافح ولكن لدينا لاعبون مصابون هذه المرة، إذا كان الحكم لا يريد أن يعطي ركلة جزاء عندما تكون ركلة جزاء واضحة بنسبة 100% فإن الظروف تكون ضدنا، إنها مخالفة 100%، اسأل الحكم ليس أنا، لاعبونا مصابون، أخبرتكم بما سيحدث قبل أسابيع، قلت لكم ذلك“.

وختم المدرب الألماني تصريحاته بالقول: ”بالتأكيد نحن متعبون، إذا كنت في الفراش لمدة 10 أيام لأنه مصاب بفيروس كورونا ولعبت في الدوري الممتاز بعد ذلك، فستصاب بالتعب“.

ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي منافسه ليفربول يوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.