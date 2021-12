الإصابة تحرم ليستر سيتي من جهود جيمي فاردي

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، اليوم الخميس، إن المهاجم جيمي فاردي كبير هدافي الفريق سيغيب لفترة عن المباريات؛ بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أمام ليفربول.

ولعب فاردي البالغ عمره 34 عاما، والذي سجل تسعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لمدة 90 دقيقة كاملة في الانتصار 1-صفر على ليفربول، يوم الثلاثاء، رغم معاناته من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية أبعدته عن الخسارة في البوكسينج داي أمام مانشستر سيتي.

وقال رودجرز للصحفيين قبل مواجهة نوريتش سيتي على ملعبه، يوم السبت: ”سيغيب جيمي عن مباراة مطلع الأسبوع بينما سيكون جيمس ماديسون على ما يرام“.

”بالنسبة لحالة فاردي فإنه ربما يغيب من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

”لم يكن متأكدا إذا كان قد شعر بالألم نتيجة التحام مع جويل ماتيب أو أنه شعر به قبلها .. أظهرت الفحوص إصابته في عضلات الفخذ الخلفية والتي تستلزم علاجا من ثلاثة إلى أربعة أسابيع“.

