الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحلق بمفرده بعد سباق ثلاثي قبل دخول 2022

بدا أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يشهد سباقا ثلاثيا في القمة، لكن في فترة عيد الميلاد هدد مانشستر سيتي الجميع بالركض بمفرده نحو لقبه الرابع في خمسة مواسم.

ووسع فريق المدرب بيب غوارديولا الفارق في القمة إلى ثماني نقاط بعد فوزه 1-صفر على برنتفورد، أمس الأربعاء، وسيبدأ العام الجديد كما أنهى العام السابق حين يواجه آرسنال، بعد غد السبت، باحثا عن انتصاره الـ 11 على التوالي في الدوري.

رغم إصابات كورونا.. آرسنال لن يطلب تأجيل مباراته ضد مانشستر سيتي https://t.co/ioHX2FmHMe pic.twitter.com/KTP96CtRGo — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

وإذا حقق ذلك سيتسع الفارق إلى 11 نقطة مع تشيلسي، و12 نقطة عن ليفربول، الذي تتبقى له مباراة، قبل صدام منافسيه في ستامفورد بريدج، يوم الأحد.

ورغم أن آرسنال صاحب المركز الرابع يمر بفترة رائعة وحقق أربعة انتصارات متتالية، انهار فريق المدرب ميكل أرتيتا أمام سيتي حين خسر خارج ملعبه 5-صفر، في أغسطس آب الماضي.

وبدد غوارديولا التكهنات بشأن ضمان سيتي اللقب عقب فوزه في برنتفورد، لكن تتعدد الأدلة التي تؤكد عكس ذلك.

وتصدرت خمسة فرق فقط الدوري الممتاز بفارق لا يقل عن ثماني نقاط في أول أيام العام الجديد، وفي كل المرات فازت هذه الفرق باللقب في النهاية.

وفي ثماني مرات بآخر 12 موسما توج باللقب الفريق الذي أنهى العام في الصدارة.

وبينما يعاني المنافسون من تفشي كوفيد-19 الذي تسبب في تأجيل 16 مباراة هذا الشهر، ضغط سيتي بقوة أكبر وفاز في كل مبارياته السبع في آخر شهور العام، وأحرز 24 هدفا، واهتزت شباكه خمس مرات فقط.

ويبلغ رصيده الحالي 50 نقطة، وهو ثاني أكبر رصيد له في 20 مباراة خلال أربعة مواسم توج فيها باللقب بعد رقمه المذهل حين جمع 58 نقطة بهذه الفترة في موسم 2017-2018.

وقال آلان شيرر الفائز باللقب مع بلاكبيرن روفرز لخدمة (أمازون برايم): ”الأمر المذهل هو عدد الأهداف التي يسجلها“.

وأضاف: ”لكن بعيدا عن فوزه 6-3 على ليستر بالكاد يستقبل أهدافا؛ مما يجعل من الصعب جدا على تشيلسي وليفربول العودة للسباق، خاصة إذا فاز في مباراتيه المقبلتين (أمام آرسنال وتشيلسي) سيحلق بعيدا“.

مانشستر سيتي في الدوري الممتاز خلال عام 2021: 📊 💪- الأكثر تحقيقا للفوز "36"

🔢- الأكثر حصدا للنقاط "110"

⚽️- الأكثر تسجيلا للأهداف "113"

🔒- الأكثر حفاظا على نظافة شباكه "24"

⛔️- الأقل خسارة "6" 🔷 #السيتي pic.twitter.com/fUufphQ9l1 — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

* مطاردة سيتي

يعني هذا الضغط الذي لا يقاوم من سيتي أن المواجهة في ستامفورد بريدج قد تعلن الخاسرين في سباق اللقب.

وتعرض ليفربول لصدمة بالخسارة 1-صفر أمام ليستر سيتي، يوم الثلاثاء، بينما استقبل تشيلسي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 1-1 مع برايتون أند هوف ألبيون، أمس الأربعاء.

وبعد ثلاثة تعادلات في آخر أربع مباريات قال قائد تشيلسي سيزار أزبيليكويتا، إن الفوز على ليفربول سيعطي انطلاقة مثالية لمطاردة سيتي.

وأضاف: ”نأمل أن نعطي جمهورنا بداية جديدة بملعبنا أمام ليفربول، إنها فترة صعبة ونحتاج للتكاتف والضغط، ”الموقف ليس سهلا لكن هذا ما يجب تخطيه في هذه الظروف الصعبة“.

وبينما يحكم سيتي قبضته على الصدارة يبدو أن الصراع لدخول المربع الذهبي سيمتد طيلة الموسم بين آرسنال ووست هام يونايتد ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

ويحل وست هام خامس الترتيب ضيفا على كريستال بالاس، يوم السبت، بعد أن يزور توتنهام، الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري مع مدربه الجديد أنطونيو كونتي، واتفورد المتعثر.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه ولفرهامبتون واندرارز، يوم الإثنين.

ومع فتح باب الانتقالات، في يناير كانون الثاني، ستتجه الأنظار نحو نيوكاسل يونايتد، وإن كان سيستغل قوته المالية الجديدة في الهروب من شبح الهبوط.