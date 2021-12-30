رغم إصابات كورونا.. آرسنال لن يطلب تأجيل مباراته ضد مانشستر سيتي

لم يتقدم نادي آرسنال الإنجليزي بطلب لرابطة الدوري الممتاز بتأجيل مباراته أمام مانشستر سيتي المقررة إقامتها، مطلع العام الجديد، عقب إصابة عدد من أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا.

ولن يكون المدير الفني أرتيتا متواجدًا على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي يحل فيها فريقه الحالي ضيفًا على فريقه السابق، بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا، الأربعاء.

وكما ذكرت صحيفة ”ديلي تليغراف“ في البداية، قالت وكالة الأنباء الألمانية إن أرتيتا ليس الوحيد الذي سيتعين عليه دخول العزل، حيث ثبتت إصابة عدد كبير من أعضاء الجهاز الفني.

ولم يتواجد ستيف راوند، أحد مساعدي أرتيتا، على دكة البدلاء في المباراة التي فاز فيها آرسنال على نوريتش سيتي 5-0 في ”بوكسينج داي“، بينما يتعين على آخرين أن يبقوا بعيدين من ملعب التدريب.

وحاليًا يقود ألبرت ستويفينبرج، أحد مساعدي أرتيتا، تدريبات الفريق، وفي طريقه لقيادة الفريق في المباراة أمام مانشستر سيتي، متصدر جدول الترتيب.

ومازال يُعتقد أن آرسنال لم يتقدم باستئناف لرابطة الدوري لإلغاء المباراة، رغم أن هناك أسبابًا تجعله يتقدم بطلب لتأجيل المباراة، خاصة أن إرشادات الرابطة لتأجيل المباريات تتضمن إصابة أفراد الطاقم.

ومسألة قبول الاستئناف أو رفضه هو أمر آخر، ويستعد آرسنال للمباراة وفقًا لموعدها المحدد، خاصة أن هناك بعض الأفراد من الجهاز الفني في مرحلة التعافي، وهو موقف متقلب.

وإذا ظل ”ستويفينبرج“ الخيار الأول لقيادة الفريق في المباراة أمام مانشستر سيتي، فإنه من الممكن أن يتم الطلب من بير ميرتساكر، مدرب الأكاديمية، مساعدته.