توخيل مدرب تشيلسي: من الغباء التفكير في المنافسة على اللقب وسط حالات كورونا

اكتفى تشيلسي بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز ليفقد نقطتين في سعيه للضغط على المتصدر مانشستر سيتي الذي حقق الفوز على برينتفورد 1-0 ويرتفع الفارق بينهما إلى 8 نقاط.

واشتكى الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي من تأثير فيروس كورونا على فريقه وسعيه نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال عن لقاء برايتون :“ كنا متأكدين أننا سنواجه لقاء صعبا. لدينا عدد كبير من اللاعبين لا نعرف ما يمكننا أن نطلب منهم، لدينا إصابات جاءت من فيروس كورونا، أنا لا أعرف ما يستطيع اللاعبون فعله ولهذا أتفهم حين تلعب أمام فريق ليس لديه ما يخسره ويلعب بثقة، يجب عليك التغلب على عدة فترات صعبة“.

وأكد مدرب تشيلسي أن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز صعب في ظروف إصابات اللاعبين بفيروس كورونا، وقال:“ سباق اللقب؟ كيف يمكنك التنافس على اللقب؟ لدينا 7 إصابات بفيروس كورونا وخمسة أو ستة لاعبين سنفقدهم لمدة 6 أسابيع أو أكثر، كيف يمكننا القتال من أجل اللقب؟“.

وأضاف توماس توخيل :“ الفرق الأخرى لديها لائحة كاملة مع كل اللاعبين في التدريبات. لديهم كل الوسائل اللازمة للتعامل مع البطولة. سيكون من الغباء أن نعتقد أنه يمكننا فعل ذلك مع كل الإصابات بفيروس كورونا. نحن فقط نلعب، سيكون أي شخص غبيا لفعل ذلك دون 23 لاعبا جاهزا“.

وليست هذه المرة الأولى الذي يشتكي خلالها المدرب الألماني توماس توخيل من انتشار فيروس كورونا في صفوف لاعبيه، وطالب سابقا بإيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يتعافى كل اللاعبين كما ساند 5 تغييرات.

ويلتقي تشيلسي الأحد القادم بملعبه ستامفورد بريدج فريق ليفربول في قمة تجمع المحتلين للمركزين الثاني والثالث لحسم مطاردة مانشستر سيتي المتصدر والذي قد يستفيد من نتيجة التعادل بينهما ويوسع الفارق إلى 10 نقاط رغم كونه يواجه بدوره في لقاء قمة آرسنال صاحب المركز الرابع في ملعب الإمارات.