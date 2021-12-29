بروسيا دورتموند يوجه إنذارا لهالاند ووكيل أعماله رايولا

يبدو أن بروسيا دورتموند بدأ يفقد صبره مع مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند، خاصة بعد تصريحات وكيل أعماله مينو رايولا الأخيرة والمتكررة بشأن مستقبله، على الرغم من استمرار عقده مع الفريق الألماني حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

ويعتبر المهاجم النرويجي إلى جوار كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات، ووكيله المثير للجدل يعرف ذلك أفضل من أي شخص.

ولا يتوقف رايولا عن التلميح إلى أن لاعبه على وشك الانتقال إلى نادٍ كبير وأكثر أهمية، ويتصدر هذه التكهنات برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد وباريس سان جيرمان وربما يوفنتوس.

وأثار كثير من الشائعات والتكهنات الغضب داخل دورتموند، الذي أصر بشكل فعال على أنه لا يريد بيع المهاجم، وأن النادي يتطلع إلى استمراره لمدة عام آخر على الأقل.

ووفقًا لمعلومات مختلفة، يمكن لهالاند تفعيل بند في عقده يسمح له بالرحيل عن دورتموند مقابل حوالي 75 مليون يورو، لكن صحيفة ”بيلد“ الألمانية قالت يوم الأربعاء إن دورتموند حدد موعدًا نهائيًا للمهاجم لتوضيح مستقبله وتحديد ما إذا كان سيستمر أو يرحل.

ويأتي هذا الإنذار النهائي لحاجة النادي للتخطيط المسبق لمستقبله على المدى القصير، حيث قال هانز يواكيم فاتسك ومايكل زورك رئيس دورتموند والمدير الرياضي على التوالي، الأسبوع الماضي، إنهما يعتزمان مقابلة رايولا قريبًا.

وحدد دورتموند موعدًا نهائيًا حتى نهاية فبراير/شباط المقبل للحصول على إجابة من رايولا حول مستقبل اللاعب، وذلك بعدما عقد الوكيل الشهير بالفعل عدة اجتماعات مع الأندية (بما في ذلك برشلونة وريال مدريد والعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز) الصيف الماضي، ليفتح مزادا على بيع هالاند لأنه يدرك بالطبع أنه اللاعب الأكثر طلبًا في السوق.

وقدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بنحو 250 مليون يورو، خاصة في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية البارزة بالتعاقد مع هالاند.

وسجل المهاجم النرويجي 11 هدفا في ثماني مباريات في البوندسليغا، ليصبح أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفا في الدوري الألماني بعمر 21 عاما و128 يوما.

وأحرز هالاند 37 هدفا وصنع 11 هدفا في كل المسابقات الموسم الماضي، وربطت تقارير بين إمكانية انتقاله إلى فريق أكبر وفي بطولة محلية أقوى.