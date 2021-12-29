خلاف حاد بين سمير نصري وحبيب باييه حول الأفضل بين محمد صلاح وهازارد (فيديو)

نشب خلاف قوي بين سمير نصري نجم مانشستر سيتي ومنتخب فرنسا السابق، والمدافع السنغالي المخضرم حبيب باييه، بعد عقد مقارنة بين النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، والبلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الحالي وتشيلسي سابقًا.

وفي نقاش حاد على قناة ”Canal“ الفرنسية أعرب اللاعبان السابقان في أولمبيك مرسيليا عن اختلافهما حول رؤية الجميع لإيدن هازارد ومحمد صلاح.

المشادة بدأت عند اختيار 11 لاعبًا تاريخيًا من الدوري الإنجليزي، حيث أعرب اللاعبان السابقان في أولمبيك مرسيليا عن اختلافهما حول رؤية الجميع لإيدن هازارد ومحمد صلاح.

وعندما اقترح سمير نصري اسم إيدن هازارد، أظهر حبيب باييه تفضيله لمحمد صلاح على حساب البلجيكي.

وفور اختيار هازارد قاطعه حبيب باييه وقال: ”انتظر أيها السيد، هل تعتقد حقًا أن إيدين هازارد أفضل من محمد صلاح؟ هل أنت جاد؟“.

رد سمير نصري مدافعًا عن جناح تشيلسي السابق وقال: ”تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2015، كما أن محمد صلاح لاعب أناني“.

وتابع: ”في الحقيقة كمدير فني عندما تشاهد محمد صلاح يلعب كرة القدم، هل يعجبك ما يقوم به؟ محمد صلاح لاعب أناني ويحتفظ بالكرة بشكل دائم“.

هذا الكلام كان حجة غير كافية لإقناع حبيب وأصر على الفارق الإحصائي بين إيدن هازارد ومحمد صلاح: ”أود أن يعطيني أحد إحصائيات إيدن هازارد ومحمد صلاح.. النجم المصري سجل ضعف عدد الأهداف التي سجلها إيدن هازارد، فقط في الدوري“.

Débat Hazard – Salah entre Samir Nasri et Habib Beye pic.twitter.com/zolh3KWLgC — José Mourinho French (@Jmfmourinho00) December 28, 2021

ويلعب محمد صلاح في الوقت الحالي مع ليفربول، ويقدم أداءً رائعًا تصدر من خلاله ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

بينما يعاني هازارد مع ريال مدريد بسبب انخفاض مستواه وعدم مشاركته في المباريات بصفة مستمرة.

محمد صلاح يتصدر الآن قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه زميله البرتغالي دييجو جوتا الذي أحرز 10 أهداف.