هل تسبب جيمس ماديسون في إهدار محمد صلاح ركلة الجزاء أمام ليستر؟ (فيديو)

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن سبب ما، ربما كان وراء إهدار الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، لركلة جزاء لصالح فريقه في مواجهة ليستر سيتي، خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي.

وأهدر صلاح ركلة جزاء ضد ليستر سيتي في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليخسر ليفربول بهدف نظيف، ويبتعد بفارق 6 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي.

ركلة الجزاء كانت الأولى التي يهدرها الدولي المصري مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ نحو 4 سنوات، وتحديدا منذ أكتوبر 2017، بعد 15 محاولة ناجحة.

وقال يورغن كلوب عقب المباراة، تعليقا على إضاعة صلاح ركلة جزاء ”لن أضع أي لوم مهما قلَّ على محمد صلاح بسبب ركلة الجزاء المهدرة، كما أن جيمس ماديسون، لاعب ليستر، كان يتحدث معه لتشتيته، ولكن الجميع يقوم بتلك المحاولات“.

A rare penalty miss from Mohamed Salah. But it seems James Maddison might have put him off 🗣️ pic.twitter.com/CTrrxh9mdh — Mirror Football (@MirrorFootball) December 29, 2021

وتابع كلوب مدرب ليفربول ”لقد كانت ركلة الجزاء مثل اللقاء، وصلاح جزء من الفريق، وهو بشكل عام يؤدي أفضل من هذا مثلما يؤدي الفريق أفضل مما قدمه“.

والتقطت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة بالفعل ماديسون وهو يتبادل بعض الكلمات مع صلاح قبل ذهاب الأخير إلى نقطة الجزاء لتسديد الركلة التي أهدرها.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، رغم الهزيمة من ليستر، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه البرتغالي دييغو جوتا.

من جانبه، كشف كاسبر شمايكل، حارس ليستر سيتي، عن كيفية تصديه لركلة الجزاء التي سددها محمد صلاح.

وأجاب عقب المباراة عن سؤال هل درَس محمد صلاح ليتصدى لركلة الجزاء، قائلا ”لا، لم أدرسه تماما، كان لدي إحساس وذهبت معه، آخر ركلة جزاء تصديت لها هنا على ملعبنا تم تسجيلها بعد التصدي، أنت بحاجة إلى هذا القدر من الحظ في بعض الأحيان والذي لم يكن لدينا ضد سيتي وكان معنا أمس“.

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ 25 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة الـ 41 في المركز الثاني، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.