هل تسبب جيمس ماديسون في إهدار محمد صلاح ركلة الجزاء أمام ليستر؟ (فيديو)

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن سبب ما، ربما كان وراء إهدار الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، لركلة جزاء لصالح فريقه في مواجهة ليستر سيتي، خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي.

وأهدر صلاح ركلة جزاء ضد ليستر سيتي في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليخسر ليفربول بهدف نظيف، ويبتعد بفارق 6 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي.

ركلة الجزاء كانت الأولى التي يهدرها الدولي المصري مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ نحو 4 سنوات، وتحديدا منذ أكتوبر 2017، بعد 15 محاولة ناجحة.

وقال يورغن كلوب عقب المباراة، تعليقا على إضاعة صلاح ركلة جزاء ”لن أضع أي لوم مهما قلَّ على محمد صلاح بسبب ركلة الجزاء المهدرة، كما أن جيمس ماديسون، لاعب ليستر، كان يتحدث معه لتشتيته، ولكن الجميع يقوم بتلك المحاولات“.

A rare penalty miss from Mohamed Salah.

But it seems James Maddison might have put him off 🗣️ pic.twitter.com/CTrrxh9mdh

— Mirror Football (@MirrorFootball) December 29, 2021