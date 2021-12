والدة سعيد بن رحمة تقبل يده بعد تألقه في مباراة وست هام ضد واتفورد (فيديو)

حرص الجزائري سعيد بن رحمة، نجم نادي وست هام يونايتد، على التوجه للمدرجات للاحتفال الذي أصبح معتادا مع والدته، خاصة بعد تألقه مع فريقه في مواجهة واتفورد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي وست هام فيديو رائعا للنجم الجزائري وهو يتوجه للمدرجات ويمنح قميصه لوالدته، والتي اعتادت في الفترات الأخيرة على التواجد وسط الجمهور وتشجيع نجلها، وقامت والدة بن رحمة بالحصول على قميص اللاعب ومنحه لأحد المشجعين.

Saïd Benrahma's mum watched his performance from the away end today ❤️

He headed straight over to her at full-time… 🥰 pic.twitter.com/weKygjyAE3

