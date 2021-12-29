والدة سعيد بن رحمة تقبل يده بعد تألقه في مباراة وست هام ضد واتفورد (فيديو)

حرص الجزائري سعيد بن رحمة، نجم نادي وست هام يونايتد، على التوجه للمدرجات للاحتفال الذي أصبح معتادا مع والدته، خاصة بعد تألقه مع فريقه في مواجهة واتفورد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي وست هام فيديو رائعا للنجم الجزائري وهو يتوجه للمدرجات ويمنح قميصه لوالدته، والتي اعتادت في الفترات الأخيرة على التواجد وسط الجمهور وتشجيع نجلها، وقامت والدة بن رحمة بالحصول على قميص اللاعب ومنحه لأحد المشجعين.

Saïd Benrahma's mum watched his performance from the away end today ❤️ He headed straight over to her at full-time… 🥰 pic.twitter.com/weKygjyAE3 — West Ham United (@WestHam) December 28, 2021

وأصبح بن رحمة مشهورا في الفترة الأخيرة بالذهاب إلى مدرجات جماهير وست هام حتى يحتفل بأهدافه أو بالانتصارات مع والدته، وفي لقطة الأمس انتظرها حتى تنزل إلى طرف الملعب لتسارع إلى تقبيل يد نجلها، الذي قبّل يدها بدوره، في مشهد رائع غلفه تشجيع الجماهير للنجم الجزائري.

Said Benrahma and his mother in the crowd after today’s 4-1 win against Watford. ❤️🇩🇿 pic.twitter.com/ZU6Igzy9ED — Dean Ammi (@AlgerianFooty) December 28, 2021

واستطاع النجم الجزائري تسجيل أحد أهداف ناديه وست هام يونايتد في شباك واتفورد، ليسهم بإهداء ثلاث نقاط مهمة لفريقه، في سباق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي يواصل فيه بن رحمة تقديم أفضل ما لديه.

ومنذ بداية الموسم، شارك صاحب الـ26 عاما في 19 مباراة بالبريميرليغ، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى.

وبشكل عام، ظهر بن رحمة في 26 مباراة بمختلف البطولات مع وست هام، سجل خلالها 7 أهداف، فيما مد زملاءه بـ3 تمريرات حاسمة.

وأنهى وست هام يونايتد صيامه عن الانتصارات في ثلاث مباريات ليسحق واتفورد المتعثر 4-1 في الدوري الإنجليزي وصعد للمركز الخامس، يوم الثلاثاء.

وضع إيمانويل دينيس واتفورد، الذي تأجلت له آخر مباراتين، في المقدمة في الدقيقة الرابعة بتسديدة متقنة على حافة منطقة الجزاء لكن فريق المدرب كلاوديو رانييري لم يتمكن من استغلال التقدم.

واندفع وست هام لإدراك التعادل وحقق ذلك في الدقيقة الـ27 بضربة مباشرة من توماش سوتشيك عقب تمريرة اللاعب المحوري غارود بوين.

وبعد دقيقتين منح الجزائري سعيد بن رحمة التقدم للزوار بعد صناعة من ميخائيل أنطونيو.

واعتقد فريق المدرب ديفيد مويز أنه سجل الهدف الثالث لكن نظام حكم الفيديو المساعد وجد مخالفة ارتكبها سوتشيك ضد دينيس ليلغى الهدف.

وعزز وست هام تفوقه من ركلة جزاء نفذها مارك نوبل عقب لجوء الحكم لشاشة جانبية بالملعب بينما أكمل البديل نيكولا فلاشيتش الرباعية بعد جهد رائع من بوين.

وأنهى وست هام العام في مركز يسمح له بالتأهل للمنافسات الأوروبية للعام الثاني على التوالي بعد تحقيق 22 انتصارا في 2021.

وبهذه الهزيمة أصبح واتفورد على بعد نقطتين من مراكز الهبوط إذ يقبع في المركز الـ17 ولديه 13 نقطة.