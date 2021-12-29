كلوب بعد خسارة ليفربول أمام ليستر: الفارق كبير مع مانشستر سيتي

أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه لا يمكنه التفكير في محاولة اللحاق بمانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذا قدم أداء مثل الذي قدمه خلال هزيمته 1-صفر أمام مضيفه ليستر سيتي، أمس الثلاثاء.

واعترف كلوب بالفارق الكبير بين فريقه ومانشستر سيتي، وأكد أن ليستر استحق الفوز رغم الفرص الكبيرة التي أهدرها فريقه وكان أبرزها ركلة جزاء الدولي المصري محمد صلاح التي تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل.

وتعرض فريق كلوب لهزيمته الثانية فقط هذا الموسم باستاد ”كينغ باور“ ليتراجع وراء سيتي، الذي هزم ليستر 6-3 يوم الأحد محققا انتصاره التاسع على التوالي، بفارق ست نقاط بعد 19 مباراة.

وأبلغ كلوب الصحفيين: ”لم تكن خطتنا أمس منح سيتي فرصة الابتعاد بالقمة، إذا لعبنا مثل يوم أمس لا يمكننا التفكير حتى في اللحاق بسيتي، لكن إذا لعبنا بطريقتنا يمكننا أن نرى ما يعنيه ذلك (في سباق اللقب)“.

وأضاف المدرب الألماني: ”ليس لدي تفسير مناسب لهذه الليلة. العثور على تفسير هو شاغلي الرئيسي، وليس ما يفعله سيتي“.

ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يسقط أمام ليستر سيتي ومحمد صلاح يهدر ركلة جزاء https://t.co/yDF0MgU4Sx pic.twitter.com/xJD7gtBx6F — إرم سبورت (@EremSports) December 28, 2021

وأتيحت العديد من الفرص لصالح ليفربول في المباراة، بما في ذلك ركلة جزاء لمحمد صلاح، لكن ثاني ركلة على الإطلاق يهدرها المهاجم المصري في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة للإنهاء السيئ للهجمات من لاعبين آخرين، أصاب ليفربول بخيبة أمل.

وقال كلوب: ”كنا بحاجة إلى بعض الجهد حتى نسجل أمام ليستر، أتيحت لنا العديد من الفرص، ”لم تعجبني شراستنا حتى في البداية ولكن في بعض الأحيان نبدأ بهذا الشكل وفقدنا الإيقاع ولم نعثر عليه أبدا“.

وتابع: ”لم يعجبني العديد من الأشياء في أدائنا لذا علينا تقديم أداء أفضل، لم نكن نحن أمس“.

وواجه ليستر صعوبات الموسم الحالي في تكرار الأداء الذي قدمه في الموسمين الماضيين عندما فشل بفارق بسيط في إنهاء الموسم بالمركز الرابع في المناسبتين.

لكنه كافح ليعود إلى أجواء المباراة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد وبذل جهدا رائعا في مباراة الثلاثاء أمام ليفربول الأكثر انتعاشا، ونال المكافأة هذه المرة بحصوله على النقاط الثلاث.

وقال بريندان رودجرز مدرب ليستر ”نظرا لسياق مباراة ظهر الأحد (ضد سيتي)، قدم اللاعبون أداء بطوليا نظرا لوقت التعافي وبعد مواجهة سيتي“.

”كان اللاعبون رائعين في كيفية تعاملهم مع المباراة. كان علينا الدفاع عن أنفسنا. أنا سعيد حقا للاعبين أمس“.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“، فشل أقوى هجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول برصيد 50 هدفا بالتساوي مع مانشستر سيتي في التسجيل أمام ليستر سيتي، الفريق الذي حافظ على نظافة مرماه مرتين هذا الموسم وتلقى هزيمة 6-3 أمام مانشستر سيتي قبل يومين.