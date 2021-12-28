ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يسقط أمام ليستر سيتي ومحمد صلاح يهدر ركلة جزاء

سقط فريق ليفربول في فخ الخسارة أمام مضيفه ليستر سيتي صفر – 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سيطر ليفربول على الشوط الأول أمام ليستر المبتلى بالإصابات وبدا أنه سيتقدم عن استحقاق حين نال ركلة جزاء في الدقيقة 16 لكن الحارس كاسبر شمايكل تصدى لركلة المصري محمد صلاح.

محمد صلاح يٌهدر ركلة الجزاء الثانية له في البريميرليغ والأولى منذ أكتوبر 2017 أمام هدرسفيلد.#ليفربول_ليستر_سيتي #ليفربول #MoSalah pic.twitter.com/4RbKTzL0BO — إرم سبورت (@EremSports) December 28, 2021

وتوالت الفرص للزوار وسدد ساديو ماني فوق المرمى حين كان قريبا من التسجيل مبكرا في الشوط الثاني.

ودفع ليفربول الثمن غاليا حين هز لوكمان الشباك قبل مرور ساعة ليشعل الحماس في استاد كينج باور.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أديمولا لوكمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58.

وتوقف رصيد ليفربول عند 41 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، فيما رفع ليستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.

توتنهام يتعادل مع ساوثامبتون، وكونتي يواصل مسيرته بدون هزيمة

وفي مباراة أخرى فرض عشرة لاعبين من ساوثامبتون التعادل 1-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ليصبح أنطونيو كونتي أول مدرب لا يخسر في أول سبع مباريات له في الدوري مع توتنهام.

وبهذا التعادل حقق كونتي أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات في أول سبع مباريات مع توتنهام في الدوري.

منح جيمس وارد-براوس ساوثامبتون تقدما مستحقا في منتصف الشوط الأول عبر تسديدة رائعة.

لكن تحولت الكفة لصالح الضيوف عندما عرقل المدافع محمد ساليسو مهاجم توتنهام سون هيونج-مين ليحتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف ويشهر البطاقة الصفراء الثانية لساليسو قبل الاستراحة.

ونفذ هاري كين ركلة الجزاء بنجاح، لكن الحكم ألغى هدفا ثانيا لقائد إنجلترا في الشوط الثاني بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو بداعي التسلل ليفشل فريق المدرب الإيطالي في هز شباك الحارس فريزر فورستر.

وبعد فوز وست هام 4-1 على ملعب واتفورد تراجع توتنهام للمركز السادس برصيد 30 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن وست هام وخمس خلف أرسنال صاحب المركز الرابع لكنه خاض مباراتين أقل عن الفريقين.

ويحتل ساوثامبتون المركز 13 برصيد 21 نقطة.

وست هام يتعافى ليفوز 4-1 في واتفورد

وأنهى وست هام يونايتد صيامه عن الانتصارات في ثلاث مباريات ليسحق واتفورد المتعثر 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وصعد للمركز الخامس اليوم الثلاثاء.

وضع إيمانويل دينيس واتفورد، الذي تأجلت له آخر مباراتين، في المقدمة في الدقيقة الرابعة بتسديدة متقنة على حافة منطقة الجزاء لكن فريق المدرب كلاوديو رانييري لم يتمكن من استغلال التقدم.

واندفع وست هام لإدراك التعادل وحقق ذلك في الدقيقة 27 بضربة مباشرة من توماش سوتشيك عقب تمريرة اللاعب المحوري جارود بوين.

وبعد دقيقتين منح الجزائري سعيد بن رحمة التقدم للزوار بعد صناعة من ميخائيل أنطونيو.

واعتقد فريق المدرب ديفيد مويز أنه سجل الهدف الثالث لكن نظام حكم الفيديو المساعد وجد مخالفة ارتكبها سوتشيك ضد دينيس ليلغى الهدف.

وعزز وست هام تفوقه من ركلة جزاء نفذها مارك نوبل عقب لجوء الحكم لشاشة جانبية بالملعب بينما أكمل البديل نيكولا فلاشيتش الرباعية‭ ‬بعد جهد رائع من بوين.

وأنهى وست هام العام في مركز يسمح له بالتأهل للمنافسات الأوروبية للعام الثاني على التوالي بعد تحقيق 22 انتصارا في 2021.

وبهذه الهزيمة أصبح واتفورد على بعد نقطتين من مراكز الهبوط إذ يقبع في المركز 17 ولديه 13 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: