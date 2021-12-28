رونالدو بعد فوزه بجائزة «غلوب سوكر» لأفضل هداف في تاريخ كرة القدم: حلم آخر تحقق

علّق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على تتويجه بجائزة الهداف التاريخي بكرة القدم خلال حفل توزيع جوائز ”غلوب سوكر 2021“ في الاحتفالية التي أقيمت في دبي، أمس الإثنين.

ونشر رونالدو، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على ”إنستغرام“ 3 صور من حفل توزيع الجوائز، واحدة أثناء كلمته المسجلة للحاضرين في الحفل، والثانية عندما ظهرت صورته على برج خليفة الشهير، والثالثة عند استلام وكيل أعماله للجائزة بدلًا عنه، ليعلق قائلًا: ”دبي الجميلة والرائعة دائمًا مع عمارتها الرائعة وشعبها الطيب، أنا فخور بأن يتم اختياري هذه الجائزة، عامًا بعد عام، في مثل هذا الحدث الأنيق والمرموق مع مثل هذا التأثير العالمي“.

وأضاف: ”يعد احتفال دبي غلوب سوكر بالفعل أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم، وحصولي على هذه الجائزة الهادفة، لأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، هو حقًا حلم آخر تحقق، شكرًا لك دبي، آمل أن أراكِ قريبًا“.

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وتسلم الجائزة خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، الذي غاب عن حفل توزيع النسخة الـ12 من جوائز ”غلوب سوكر“ بسبب مشاركته في مباراة فريقه أمام نيوكاسل ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وظهر رونالدو في فيديو، قال فيه: ”لسوء الحظ لم أستطع التواجد في الحفل، لكنني سعيد بهذه الجائزة، وأتمنى للجميع حظًا موفقًا، وعطلة عيد ميلاد سعيدة“.

يذكر أن رونالدو توج بجائزة ”غلوب سوكر“ لأفضل لاعب في العالم في 6 مناسبات أعوام: 2011 و2014 و2016 و2017 و2018 و2019.

أرقام رونالدو في 2021

ونجح رونالدو بتسجيل 46 هدفًا في مختلف البطولات هذا العام، منها 14 هدفًا دوليًا مع منتخب البرتغال، بالإضافة إلى 32 هدفًا مع ناديه السابق يوفنتوس والحالي مانشستر يونايتد.

كما شهد، العام 2021، تحطيم رونالدو لأرقام قياسية، ولعل أبرزها تجاوزه أهداف الثنائي بيليه وجوزيف بيكان، ليصبح رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم، حيث وصل حتى الآن إلى 794 هدفًا.

وسجل رونالدو مع الأندية التي لعب لها 679 هدفًا، فيما أحرز 115 أخرى بقميص منتخب البرتغال، ليصبح على بُعد 6 أهداف فقط من الوصول إلى 800 هدف.

وانفرد رونالدو أيضًا بلقب الهداف التاريخي لبطولة أمم أوروبا، بعدما سجل 5 أهداف في يورو 2020، وصل بها إلى 14 هدفًا على مدار مشاركاته في المسابقة الكبرى.

واستطاع ”صاروخ ماديرا“ أيضًا أن يحطم الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف الدولية على المستوى الدولي، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية برصيد 115 هدفًا.

كما بات ”الدون“ أيضًا أكثر لاعب في التاريخ يسجل ”هاتريك“ على الصعيد الدولي بعد ثلاثيته في شباك لوكسمبورغ.