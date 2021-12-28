الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليستر ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على منافسه ليستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب (كينغ باور) في قمة مباريات الجولة العشرين من عمر الدوري الإنجليزي.

وتقام ،أيضا، 3 مواجهات أخرى تجمع بين ساوثهامبتون وضيفه توتنهام كما يلعب كريستال بالاس مع نوريتش سيتي ويلتقي واتفورد منافسه وست هام.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ليستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب (كينج باور).

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

ترتيب ليفربول وليستر

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة من 18 مباراة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي.

وحقق ليفربول 12 فوزا وتعادل 5 مرات وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل الفريق 50 هدفا واستقبل 15 هدفا.

ويحتل ليستر سيتي المركز العاشر برصيد 22 نقطة من 17 مباراة، وحقق ليستر 6 انتصارات وتعادل 4 مرات وتلقى 7 هزائم وسجل 30 هدفا واستقبل 33 هدفا.

وتقابل الفريقان يوم الأربعاء الماضي في ربع نهائي كأس الرابطة وتغلب ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل بنتيجة 3-3.

وتأجل لقاء ليفربول بالجولة الماضية ضد ليدز بينما تلقى ليستر سيتي هزيمة مريرة على يد مانشستر سيتي بنتيجة 3-6.

بصمات رودجرز

يسعى المدرب الأيرلندي برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي لفرض بصماته من أجل تحقيق الفوز على حساب ليفربول وتصحيح مساره سريعا بالدوري بعد أن تلقى 7 هزائم خلال 17 مباراة.

وأثنى رودجرز على أداء لاعبيه أمام السيتي رغم الخسارة بستة أهداف مؤكدا في تصريحات صحفية أن فريقه امتلك الروح القتالية خلال لقاء مانشستر سيتي رغم الخسارة.

ويعاني ليستر من غيابات بالجملة بسبب الإصابات على رأسهم ويسلي فوفانا وريكاردو بيريرا وكاجلار سوينكو وباستون داكا وجيمس جيستون وريان بيرتراند وجواني إيفانز.

ويلجأ ليستر لتشكيلة شبه اضطرارية بطريقة 3-5-2 ، ويعتمد رودجرز على تشكيلة تضم حارس المرمى كاسبر شمايكل وأمامه ثلاثي خط الدفاع ويلفريد نديدي ودانيال أمارتي ويانيك فيسترجارد.

ويقود خط الوسط بوبكاري سوماري وجيمس ماديسون ويوري تيليمانس ويقود الجبهة اليمنى تيموتي كاستايني ويظهر بالجبهة اليسرى لوك توماس مع ثنائي الهجوم كيليشي إيهيناتشو وجيمي فاردي.

أفكار كلوب

يسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لتقديم مباراة قوية والفوز على ليستر سيتي في عقر داره بعدما تخطى عقبة منافسه في كأس الرابطة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن ليستر سيتي ليس في وضع مثالي لأنه يعاني من إصابات عديدة بين صفوفه ولكنه كان منافسا قويا في مواجهة كأس الرابطة وما يقدمه المدرب برندان رودجرز رائع مع ليستر.

ويغيب عن صفوف ليفربول أندري روبرتسون للإيقاف بجانب أدريان وهارفي إيليوت وناثانيل فيليبس للإصابة.

ويعتمد كلوب على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى أليسون مع رباعي خط الدفاع فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتيه وترينت أرنولد وكونستانتينوس تسيمكاس.

ويقود خط الوسط فابينهو وبجواره جوردان هندرسون ونابي كيتا مع ثلاثي الهجوم ساديو ماني ومحمد صلاح ودييغو جوتا.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرلييج البلجيكي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن ليفربول يسعى للفوز وسيكون الأقرب لتحقيقه لأن ليستر يخوض اللقاء دون عدة عناصر بارزة ومهمة وخاصة داكا.

وأشار إلى أن ليفربول يضع رهانه على الثنائي صلاح وماني وكلاهما في حالة فنية مميزة مع تألق جوتا الذي يلعب دورا تكتيكيا مميزا، موضحا أن أخطر أوراق ليستر سيتي تتمثل في المهاجم جيمي فاردي.