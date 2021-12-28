نيوكاسل يواجه صعوبات في إيجاد عدد كاف من اللاعبين لمواجهة إيفرتون

قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، إنه ”قريب بصورة خطيرة“ من عدم القدرة على إيجاد فريق كامل يستطيع مواجهة إيفرتون خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غد الخميس.

ولم يكن لدى نيوكاسل سوى ثمانية بدلاء، من بينهم حارسان للمرمى، بدلا من تسعة، خلال تعادله 1-1 يوم الاثنين مع مانشستر يونايتد، بعدما ابتليت تشكيلته بالإصابات وحالات كوفيد-19.

وترك المهاجمان كالوم ويلسون وآلان سان-مكسيمين الملعب بسبب الإصابة أمام يونايتد، ولم يتضح بعد موقفهما من مباراة الخميس.

وأبلغ هاو شبكة سكاي سبورتس: ”قدم اللاعبون كل شيء، لكننا نعاني بشدة من حيث عدد اللاعبين المتاحين“.

”هذه لحظات صعبة بالنسبة لنا. أعتقد أننا بحاجة إلى 13 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى (العدد المطلوب لإقامة المباراة). سنكون قريبين بصورة خطيرة من هذا الرقم“.

وأضاف: ”إصابة كالوم لا تبدو جيدة بسبب الطريقة التي سقط بها مع عدم وجود أحد من حوله. لا أعتقد أن إصابة آلان خطيرة“.

وحقق نيوكاسل فوزا واحدا في ثماني مباريات تحت قيادة هاو ويحتل المركز قبل الأخير في الترتيب.