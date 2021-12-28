نيوكاسل قد يخلص برشلونة من كابوس أومتيتي

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، يرتبط فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعدة لاعبين بسبب وضعية الفريق في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي وشركائه على الفريق.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، يفضل التعاقد مع لاعبين يملكون خبرة في سوق الانتقالات الشتوي القادم في محاولة لإنقاذ الفريق من النزول لدوري البطولة الإنجليزية.

ويأمل المدرب تعزيز خط دفاع الفريق الذي يعاني هذا الموسم ويعتبر أضعف دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تلقى 42 هدفا في 19 لقاء.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة نيوكاسل يونايتد مستعدة لدفع مبلغ يصل لـ17 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المدافع الفرنسي الذي يرغب برشلونة في التخلص منه ومن راتبه الكبير.

ويتقاضى صامويل أومتيتي راتبا يصل لـ220 ألف جنيه استرليني أسبوعيا في برشلونة، وهو من اللاعبين الأعلى راتبا في الفريق، وحاولت إدارة برشلونة إقناعه بالرحيل أو تخفيض راتبه لكنه رفض كل الحلول، كما هاجمته جماهير الفريق وطالبته بالرحيل.

وتحولت مسيرة اللاعب البالغ من العمر 28 سنة منذ فوزه برفقة منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا بعد إصابة في الركبة أثرت على مشاركته برفقة برشلونة وغاب عن الملاعب لفترات طويلة.

ولم يعد أومتيتي ضمن المدافعين المفضلين للمدرب الجديد تشافي هيرنانديز في ظل وجود جيرارد بيكيه وأراوخو وإيريك غارسيا ولينغيت، وكلهم يسبقونه في الأفضلية لدى المدرب.

وارتبط إسم صامويل أومتيتي بالانتقال لعدة أندية أبرزها ميلان وبنفيكا وتشيلسي وآرسنال، لكن راتبه المرتفع ساهم في فشل كل محاولات خروجه من برشلونة.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن مصير صامويل أومتيتي يشغل إدارة برشلونة، حيث تفكر في إلغاء عقده والتخلص منه إن لم يتم بيعه أو خروجه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لتقليص نسبة الرواتب المرتفعة في الفريق التي تعيق تعاقداته القادمة.