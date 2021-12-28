لماذا تأخر برشلونة في إعلان صفقة فيران توريس؟

اجتاز الجناح الإسباني فيران توريس بنجاح الفحص الطبي في برشلونة، لكن الصفقة لم يتم الإعلان عنها رسميا من طرف الفريقين، مانشستر سيتي وبرشلونة، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول السبب.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ سبب عدم الإعلان عن تعاقد برشلونة رسميا مع فيران توريس، مؤكدة أن مشاكل إدارية ودراسة للعقود أخرت الإعلان عن الصفقة رسميا رغم اجتياز اللاعب الفحص الطبي.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة برشلونة لم تتوصل بالوثائق الضرورية لحسم الصفقة مع مانشستر سيتي، وهو ما أخر الإعلان الرسمي، ورغم أن الفريقين درسا العقود بشكل نهائي، لكن من المحتمل أن يتم الإعلان الرسمي اليوم الثلاثاء ويقدم اللاعب لوسائل الإعلام مساء نفس اليوم.

كما ينتظر برشلونة موافقة رابطة الدوري الإسباني التي تدرس الصفقة ومدى استجابتها لقانون اللعب المالي النظيف وسقف الرواتب المسموح للفريق.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن برشلونة قدم ملفا لرابطة الدوري الإسباني يؤكد من خلاله ضرورة خروج لاعبين قبل تسجيل اللاعب، كما أكدت الإدارة أنها في طريقها لتجديد عقود لاعبين براتب أقل لتقليص نسبة الرواتب وفسخ المجال لتسجيل فيران توريس.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الصفقة كلفت برشلونة مبلغ 55 مليون يورو زائد 10 ملايين يورو متغيرات صعبة التحقيق، وسيدفع الفريق الإسباني المبلغ على 4 أقساط بعد اتفاقه مع مانشستر سيتي.

ولن تحضر الجماهير لملعب الكامب نو لحضور تقديم فيران توريس بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ومن المحتمل أن يلتحق اللاعب بتدريبات الفريق خلال هذا الأسبوع في انتظار تسجيله رسميا لدى رابطة الدوري الإسباني.

ويأمل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن يستفيد من نجمه الجديد في أسرع وقت. وذكرت تقارير إعلامية أن الهدف هو مشاركته في لقاء كأس ملك إسبانيا أمام ديبورتيفو ليناريس يوم 5 كانون الثاني / يناير القادم.

وأصيب البرازيلي داني ألفيس والفرنسي كليمونت لينغيت بفيروس كورونا بعد عودة لاعبي برشلونة من عطلة أعياد الميلاد، حيث أجرى اللاعبون اختبارات في أفق العودة للتدريبات.