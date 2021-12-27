جماهير نيوكاسل تستقبل كريستيانو رونالدو بلافتات تدعوه للانضمام للفريق (صورة)

استقبلت جماهير نيوكاسل يونايتد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد برفع لافتة تشير فيها إلى أنه مع اقتراب 2022 فإن نيوكاسل ”هو النادي الذي يجب أن يلعب له قائد البرتغال“.

ويستضيف نيوكاسل منافسه مانشستر يونايتد ضمن الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي الممتاز رغم تأجيل الكثير من المباريات بسبب تفشي متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا.

Newcastle fans feeling confident 😅 pic.twitter.com/m3yDHhzeS4 — ESPN UK (@ESPNUK) December 27, 2021

لكن الجماهير بدلا من أن تشجع فريقها المتعثر الذي يحتل المركز قبل الأخير في الدوري بعشر نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن نوريتش سيتي متذيل الترتيب ركزت على الترحيب بمهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق البالغ من العمر 36 عاما وشجعته على الانتقال للفريق المملوك لجهات سعودية.

وتتحدث جماهير نيوكاسل بثقة كبيرة بعد انتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي ما يعني زيادة القدرات المالية للنادي وإمكانية تعاقده مع أبرز لاعبي العالم وبينهم رونالدو بالطبع.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي منتصف الشهر الحالي رفع الحظر المؤقت، الذي فُرض في أكتوبر/تشرين الأول بعد بيع نيوكاسل يونايتد إلى كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

تسديدة كريستيانو رونالدو قبل قليل أمام نيوكاسل!#مانشستر_نيوكاسل pic.twitter.com/HSfvppn9WU — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

لكن أي صفقات رعاية ستخضع لعملية مصممة للتأكد من أن الصفقات تعكس ”قيمة سوقية عادلة“ وليست وسيلة للتلاعب في الإيرادات من أجل السماح بإنفاق أكبر بموجب قواعد اللعب النظيف المالي.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إن مثل هذه الصفقات ستخضع للتدقيق من قبل مجلس إدارة خاص سيأخذ المشورة من مقوم خارجي مستقل.

لكن ذلك لن يمنع بالطبع النادي من إبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوفه من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض رونالدو 6 مواسم في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي ما بين 2003 و2009 وفاز معه بـ8 ألقاب كبرى إلى جانب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2008 قبل الانضمام إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي وقتها وهو 80 مليون جنيه إسترليني.

وخلال فترته الأولى في مانشستر يونايتد سجل 118 هدفا وفاز بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2007/2008 في العام الذي ساعد فيه يونايتد في تحقيق لقبه الأخير بدوري الأبطال.

وعاد قائد البرتغال إلى أولد ترافورد في أغسطس/آب الماضي وسجل 7 أهداف لمانشستر يونايتد بينها ركلتا جزاء ليسهم في احتلال الفريق المركز السابع برصيد 27 نقطة من 16 مباراة، كما أنه هداف الفريق في المسابقة حتى الآن.