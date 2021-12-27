ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يتعادل مع نيوكاسل

حسم التعادل بنتيجة 1/1 نتيجة مباراة نيوكاسل يونايتد ومنافسه مانشستر يونايتد، في ختام منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك سجل آلان سانت ماكسيمين لاعب نيوكاسل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعدم تلاعب بلاعبي مانشستر يونايتد، واكتفى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا بمشاهدة الكرة وهي تلج الشباك.

جماهير نيوكاسل تستقبل كريستيانو رونالدو بلافتات تدعوه للانضمام للفريق (صورة) https://t.co/a1VplNXChr pic.twitter.com/FUV8QipkVB — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

وأدرك المهاجم الأوروغواياني أدينسون كافاني التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

وتجنب مانشستر يونايتد أول خسارة مع مدربه الألماني رالف رانجنيك، حيث سبق أن لعب معه 3 مباريات، فاز مرتين وتعادل مرة.

وهذا التعادل الرابع لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل الخسارة 5 مرات، في حين حقق الفوز 8 مرات، ليرتفع رصيد الفريق إلى 28 نقطة من 17 مباراة في المركز السابع، ويتأخر بـ19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب 19 مباراة.

في المقابل حقق نيوكاسل يونايتد التعادل للمرة الثامنة، مقابل فوز واحد، وخسر 10 مرات، ليرتفع رصيد الفريق إلى 11 نقطة في المركز الـ19.

دروغبا يوجه رسالة لرياض محرز ويشجعه على تحطيم رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي (صورة) https://t.co/cuEKm2dKTS pic.twitter.com/aWRNZ2aBai — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

وهذه أول مباراة لمانشستر يونايتد منذ فوزه 1/0 على نوريتش سيتي يوم 11 ديسمبر، حيث تأجلت مباراتا الفريق أمام برينتفورد وبرايتون بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الفريق.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع بيرنلي يوم الخميس، ثم مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يلاقي أستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.





إصابة كورونا

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين إصابة مدافعه السويدي فيكتور لينديلوف بفيروس كورونا المستجد.

وقال مانشستر يونايتد عبر موقع ”تويتر“: ”فيكتور لينديلوف لن يكون متاحًا لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا“.

وأضاف: ”عانى لينديلوف من صعوبة في التنفس عقب مباراتنا الأخيرة أمام نورويتش، لكنه تعافى بشكل جيد“.

وغدا الإثنين من المقرر أن يلعب ليفربول مع ليستر سيتي، وتوتنهام مع ساوثهامبتون، وويستهام أمام واتفورد، وكريستال بالاس مع نوريتش سيتي، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

ويوم الأربعاء يلعب تشيلسي مع برايتون على ملعب ستامفورد بريدج، ويحل مانشستر سيتي ضيفا على برينتفورد على ملعب غريفين بارك.