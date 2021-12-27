بريندان رودجرز: من السخيف أن يلعب ليستر سيتي ضد ليفربول بعد 48 ساعة من مواجهة مانشستر سيتي

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي إنه من ”السخيف“ أن يلعب ضد ليفربول بعد 48 ساعة فقط من مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نظرا لكثرة الإصابات بفريقه.

ويستقبل فريق رودجرز ليفربول غدا الثلاثاء، على ملعب كينغ باور، عقب الخسارة الغريبة 6/3 من مانشستر سيتي أمس الأحد وسط غياب العديد من الركائز الأساسية، في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأبلغ رودجرز الصحفيين اليوم الإثنين: ”جدول سخيف وجميعنا نعرف ذلك، لم يتعاف اللاعبون بشكل تام لذا فإن اللعب يوم الثلاثاء ضد ليفربول أمر سخيف“.

وأضاف: ”يجب أن نلعب المباراة لذا نظريا لا يوجد استعداد بدني وإنما استشفاء وسنشاهد بعض مقاطع الفيديو للتحضير منها“.

وغاب رايان برتراند عن مباراة الأمس في إستاد الاتحاد بسبب إصابة بالركبة خلال الإحماء بينما لم ينزل جيمي فاردي وولفريد نديدي من مقاعد البدلاء بسبب مشاكل بعضلات الفخذ.

وسيستمر غياب ريكاردو بيريرا وسالجار سويونجو وجوني إيفانز وويسلي فوفانا بسبب الإصابات.

وواصل رودجرز ”لم يلعب ليفربول منذ مواجهتنا بكأس الرابطة (الأسبوع الماضي) لذا يمكنه استعادة لاعبين وهذا ما يجب أن نتعامل معه، إنه تحد ضخم لنا لكننا نتطلع إليه، لا اعتقد أننا يمكننا إجراء تغييرات عديدة“.

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ويحتل ليستر سيتي المركز العاشر برصيد 22 نقطة من 17 مباراة بفارق 19 نقطة خلف ليفربول صاحب المركز الثاني.

ولعب ليستر سيتي مع ليفربول يوم الأربعاء الماضي، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث كان ليستر متقدما 3/1 قبل أن يتعادل الريدز 3/3، ثم حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 5/4 ليتأهل إلى نصف النهائي.

وأمس الأحد وجد ليستر سيتي نفسه متأخرا 0/4 بعد 25 دقيقة، لكن فريق الثعالب انتفض وسجل 3 أهداف في الدقائق 55 و59 و65، ليجعل النتيجة 3/4.

غير أن لاعبو مانشستر سيتي سجلوا هدفين سجلهما ايميريك لابورت ورحيم سترلينغ لتنتهي المواجهة المثيرة على فوز مانشستر سيتي 6/3 على ملعب الاتحاد.

وبعد مواجهة ليفربول سيلعب ليستر سيتي مع نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي ثم مع واتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وبعد ذلك يواجه بيرنلي وبرايتون في الدوري الإنجليزي، على أن يلاقي ليفربول مجددا يوم 10 فبراير 2022.